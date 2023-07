Carlos Rodríguez ya es cuarto en la clasificación general del Tour de Francia

El ciclista granadino Carlos Rodríguez ya es cuarto en la clasificación del Tour de Francia. El sexitano subió un puesto en la general de la ronda gala por la pérdida de 47 segundos de Simon Yates, implicado en una caída con Mikel Landa, quien se dejó el mismo tiempo.

El corredor del Ineos, fiel a su deportividad, declaró al término de la octava etapa del Tour entre Libourne y Limoges que “es una pena haber subido un puesto por la caída de un compañero. Pero lo importante es que hemos aguantado bien y que no nos ha pasado nada tras la caída a seis kilómetros de meta”, dijo el joven rodador de 22 años que disputa su primer Tour.

Podio

No obstante, reconoció que su objetivo es subir otro puesto más y acabar en el podio, para lo que le separan 1.56 minutos con el australiano Jai Handley. “Cuando estás aquí quieres hacerlo lo mejor posible, pero no es algo que me obsesione, hacerlo lo mejor y lo que tenga que ser será”, aseguró el sexitano.

Este domingo tendrá una de las etapas más esperadas por los aficionados al ciclismo al subirse el mítico Puy de Dôme, del que aseguró que no le asustan las duras rampas del Puy de Dôme, cuyos últimos cinco kilómetros son un muro con pendientes por encima del 12%: “Cuanto más duro mejor, me gustan mucho esos últimos 5 kilómetros”, declaró. Y es que sus duras rampas auguran una dura pelea entre Pogacar y Vingegaard y los mejores del mundo entre los que, poco a poco se va encontrando Carlos Rodríguez.