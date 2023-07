Carlos Rodríguez, catorce segundos más cera del podio en el Tour de Francia

Balance agridulce de la novena etapa del Tour de Francia para el ciclista granadino Carlos Rodríguez, que en su lucha por el tercer puesto de la general perdió tiempo con el británico Simon Yates pero recortó algo al australiano Jai Hindley.

"Se me han ido al final, pero hay que ir día a día, hemos perdido algo de tiempo pero no ha sido importante. Lo que se gana por un lado se pierde por el otro. Lo importante es ser constante cada día y no tener un mal día", aseguró el corredor del Ineos.

El sexitano perdió 9 segundos con Yates y le ganó 14 a Hindley, por lo que se mantiene en el cuarto puesto de la general a 1.42 del podio que tiene ahora el australiano y con el británico pisándoles los talones a 17 segundos.

Le faltó piernas

"La etapa se ha llevado un ritmo controlado, no excesivamente alto. Han dejado que se fuera la fuga y al final se han echado todas las fuerzas", indicó. El joven corredor de 22 años apuntó que “Sepp Kuss ha puesto un ritmo muy alto en la parte final, y luego ha habido un parón, ha bajado la intensidad. En el último kilómetro y medio se ha ido a tope pero en la parte final me han faltado un poco las piernas pero estoy contento", comentó.