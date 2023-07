Carlos Rodríguez: "Estoy bastante contento por la posición en la que estoy en el Tour"

El ciclista granadino Carlos Rodríguez trata de tener toda la concentración puesta en el Tour de Francia, donde ha terminado cuarto la primera semana y se ha convertido en una de las sensaciones de la carrera para los aficionados, que le dan "fuerzas extra" con sus mensajes de apoyo. "Estoy agradecido de que la gente se fije en mí y me apoye. A mí eso no me supone una presión extra, yo saco fuerzas extra de ese apoyo de la gente", aseguró el ciclista de Ineos en la primera jornada de descanso del Tour en Clermont Ferrand.

Debutante en el Tour a sus 22 años, cuando corre su segunda carrera de tres semanas, tras la Vuelta a España del año pasado en la que una caída le situó en la séptima posición, Rodríguez mira ahora al podio de París, que se jugará con el australiano Jai Hindley, los hermanos Adam y Simon Yates y su compañero Tom Pidcock.

Cerca del podio

Rodríguez tiene una desventaja de 1.42 minutos con Hindley y supera en 17 segundos a Adam, en 22 a Simon y en 1.04 minutos a su compañero de equipo. "Llevo trabajando tiempo para intentar llegar aquí al mejor nivel. Cuando vine aquí no sabía dónde iba a estar, si estaría entre los 50 primeros, los 20, los 10 o cuarto como estoy ahora. Estoy bastante contento con estar en la situación que estoy", asegura el sexitano.

Pero recuerda que es la primera vez que afronta la ronda gala y que la evolución de su estado de forma es una incógnita. "Habrá que ver cómo siguen respondiendo las piernas, es mi primer Tour, estoy descubriendo todavía la carrera. Lo importante es que estamos haciendo bien las cosas y que de momento está yendo bien. Vamos a seguir intentando hacerlo lo mejor posible", señaló el ciclista nacido en Almuñécar.

El corredor de 22 años despacha las preguntas sobre su futuro, que algunos medios le sitúan a partir de la próxima temporada en el Movistar con un contrato de dos años, remitiendo a su representante. Y tampoco entra en polémicas sobre si es él el jefe de filas del Ineos o comparte la responsabilidad con Pidcock. "De momento estamos dos corredores delante protegidos para la general, mientras sigamos respondiendo bien seguirá siendo así. Puede ser bueno tener dos bazas para que podamos jugar nuestras cartas y poder obtener el mejor resultado posible", asegura.

La batalla, augura, comenzará desde la próxima jornada, una etapa rompepiernas entre Vulcania e Issoire que "va a ser complicada" porque "todo el mundo va a querer ir en la fuga y será bastante exigente". Pero en su cuaderno personal figuran las etapas alpinas de viernes, sábado y domingo, en especial estas dos últimas, con los ascensos a Joux Plane y Saint-Gervais Mont Blanc, "que son las que marcarán la diferencia".

Calor

El termómetro ha comenzado a escalar en esa zona de Francia y se espera que supere los 30 grados para el próximo fin de semana en los Alpes, unas condiciones de las que confía sacar partido el granadino acostumbrado al calor. "El calor es otro factor a tener en cuenta, va a hacer la carrera más dura. A mí creo que me va bien, tengo que ver cómo sigue respondiendo el cuerpo, pero estoy acostumbrado por ser de dónde soy y tener siempre bastante calor, así que ojalá sea un aspecto positivo para mí", señala.

Rodríguez se siente casi avergonzado por contar entre los ciclistas que le respaldan con el colombiano Egan Bernal, ganador de Tour de 2019 y que disputa su primera gran vuelta por etapas desde el accidente que el año pasado estuvo a punto de costarle la carrera. "Es increíble que nos apoye. Sólo compartir equipo con él es ya mucho y que diga esas palabras, que se ponga a tu servicio, me deja sin palabras, dice mucho de la persona y el gran ciclista que es, un gran ejemplo a seguir", aseguró.