El ciclista de Granada Carlos Rodríguez reconoce que la novena etapa de la Vuelta se le hizo "eterna"

El ciclista granadino Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers) reconoció al término de la la novena etapa de la Vuelta a España disputada entre Villaviciosa y Les Praeres Nava, de 174,1 kilómetros en la que el belga Remco Evenepoel (Quick Step) volvió a mostrarse superior reforzando el jersey rojo, que terminó pagando el esfuerzo al principio de la ascensión final en Les Praeres que había "sido bastante más duro de lo que esperaba" y se le hizo "eterna".

"He empezado muy fuerte desde abajo y se me ha hecho eterna esta subida con un final bastante más duro de lo que esperaba", manifestó. "Al principio me he cebado y he apretado más de la cuenta hasta que he conseguido mi ritmo, pero hemos perdido un tiempo importante con Evenepoel", afirmó el sexitano.

Su rendimiento

Sobre su rendimiento en una carrera de tres semanas aseguró que "no sé hasta dónde puedo llegar y estar en el podio sería un sueño hecho realidad, pero si reviento y he dado lo máximo, aunque sea último, estaré contento".

El campeón de España lamentó que su compañero de equipo, el británico Tao Geoghegan Hart, sufriese una caída al comienzo de la última ascensión que le impidió estar con el grupo de delante y que espera que "no sea nada".