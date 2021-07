Manu Anguita se proclama subcampeón del mundo de Ultra

El corredor granadino Manu Anguita, del CD Olimpo de Granada, ha hecho historia este fin de semana en el universo de las carreras por montaña al proclamarse subcampeón del mundo de Ultra.

El deportista de Cozvíjar acabó segundo en la prueba de 68 kilómetros y casi 10.000 metros de desnivel acumulado correspondiente a la especialidad de Ultra del Mundial que se celebra estos días en el Valle de Boí (Lérida).

Anguita realizó una carrera de menos a más, muy equilibrada y bien trabajada estratégicamente que le permitió lograr este hito histórico para el deporte granadino.

“Es increíble cómo se han alegrado en Andalucía y en España por este segundo puesto, a solo dos minutos del primero. La verdad es que fue muy luchado, muy estratégico y cambiando el ritmo y dando un palo en el ecuador de la carrera, sobre el kilómetro 30, lo que supuso pasar del octavo al segundo puesto”, comentó el protagonista.

Anguita, que es estudiante de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad de Granada, fue calificado como “un ejemplo de superación” por Julio Perea, presidente de la Federación Andaluza de Montañismo (FAM).

Manu Anguita cruzó la línea de llegada en segunda posición con un crono de 08:12:56. Sólo el andorrano Marc Casal Mir fue capaz de superar en la prueba al granadino con 08:10:20, mientras que fue tercero el también español Borja Fernández (08:26:55).

Análisis de la carrera

“He corrido como me gusta, de menos a más, intentando no llegar vacío al final para apretar muy fuerte. Aguanté con mucha sangre fría en esa primera parte para no desgastarme con el ritmo fuerte impuesto por los primeros”, explicó el flamante subcampeón del mundo en declaraciones remitidas a los medios por la FAM.

“Gestioné bien la prueba, que duró algo más de ocho horas, aunque sí que es verdad que hubo momentos que iba al límite, incluso en los primeros kilómetros para tener una buena referencia visual con el grupo cabecero”, subrayó Manu.

“Lo he conseguido y me alegro que me haya salido así, porque es un sueño que he hecho realidad”, sentenció el granadino.