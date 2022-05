El ascenso del Covirán Granada a la ACB, una oportunidad histórica un año después

Cuando el 20 de junio del pasado año el Covirán Granada no logró ascender a la ACB en el último partido de la final de la LEB Oro ante Breogán, muchos pensaron que esa oportunidad difícilmente se podría repetir en un corto plazo de tiempo. Sin embargo, en la entidad presidida por Óscar Fernández-Arenas se tuvo paciencia, esa que le ha llevado a lograr en poco más de diez años, tres ascensos de categoría.

Además, el descenso del Movistar Estudiantes provocó que la categoría cogiera algo más de caché. Todo un histórico del baloncesto español iba a ser el rival a batir y el claro favorito para subir. Los rojinegros, que mantuvieron la base, firmaron a cuatro jugadores para reforzar los puntos débiles observados el curso anterior. Jacobo Díaz, James Ellisor, Pere Tomàs y Mamadou Niang llegaron con la ilusión de poder plantar cara a los de Ramiro de Maeztu. Posteriormente llegó de la Liga Endesa Ramón Vilà, que se adaptó a la perfección. Todos ellos juntos a los que ya estaban, no sólo plantaron cara al ‘Estu’, sino que están a tan sólo un triunfo de devolver a Granada a la ACB.

El día

Llegó el día. Un viernes 13 que puede pasar a la historia del baloncesto granadino como el día en que Granada regresa a un lugar del que nunca debió salir. Pablo Pin, que lleva en el proyecto de la Fundación CB Granada desde el primer día, es el líder de un equipo que tiene dos opciones para ascender. Una situación similar a la que ocurrió la pasada campaña cuando venció el primer duelo en el Palacio de Deportes ante Breogán. Tenía que viajar a Lugo y de haber ganado, ascendería. No lo hizo y en la vuelta a la instalación del Zaidín, cayó de manera contundente. El equipo llegó muy tocado físicamente, con su máximo anotador, Thomas Bropleh, lesionado. Y llegó la decepción.

Sin embargo, las sensaciones de esta temporada son muy distintas. El cuadro rojinegro no ha perdido dos partidos seguidos en todo el curso. Se ha mostrado muy sólido, sin desesperarse en momentos complicados y ha sabido reponerse a duras situaciones. El más claro ejemplo fue la derrota en el último minuto ante Estudiantes en la Copa Princesa disputada en Madrid. Una semana después, viajó de nuevo a la capital del país y logró un triunfo que le permite contar con el basket average a su favor.

El Palacio de Deportes estará a rebosar con 8.000 espectadores

En el entorno del club se fijó esta jornada, la penúltima del campeonato, como clave para lograr el objetivo. Ya no sólo por poder hacerlo ante sus aficionados, sino porque Estudiantes visita la cancha de Girona, donde le espera Marc Gasol y los suyos que buscan la cuarta plaza y que en los playoffs pueden ser un rival muy complicado de batir. De hecho, al contar con el average a favor y un triunfo más, podría ascender igual si los de Diego Epifanio caen en tierras gerundenses. En ese caso, no haría falta ni siquiera vencer al CB Almansa. Pero obviamente se quiere abrochar el objetivo con una victoria en el primer lleno del Palacio de Deportes en un partido del Covirán.

De rojo

Porque serán más de 8.000 los espectadores que acudan a la instalación del Zaidín en una cita que nadie quiere perderse. Desde la entidad, se ha pedido a los aficionados que vayan vestidos de rojo y que lo hagan con tiempo para evitar colas. Habrá espectáculos antes del calentamiento de los jugadores y durante en descanso. Todo se quiere que salga a la perfección para celebrar un hito de un club que ha ido dando pasos cortos pero firmes desde que desapareciera el extinto CB Granada.

El cuerpo técnico ha tratado de calmar la euforia que existe en la ciudad en la parte que puede controlar. Pin, que siempre ha querido ser coherente, sabe que en esta categoría en el momento en el que uno se relaje, pueden llegar los problemas. Por ello, le va a pedir a sus jugadores un esfuerzo de concentración extra. Pocos podían imaginar que la ACB estaría tan cerca y se podría lograr antes de la última jornada. Pero esa es la realidad y aunque será muy complicado aislarse del ambiente que habrá en el Palacio, la plantilla cuenta con jugadores con muchas tablas, que han logrado ascensos y tiene muchos partidos a sus espaldas.

Sin confianzas

Sin duda, lo primero que quiere Pin es evitar un exceso de confianza en sus pupilos por recibir a un equipo modesto como el CB Almansa que aún no tiene la permanencia asegurada. Tiene una victoria más que el Juaristi ISB y entre medias está el CB Prat. Su calendario no es nada fácil pues además de visitar al líder este viernes, recibirá en la última jornada a Coruña, por lo que no vendrá a Granada de paseo. Y eso que es el equipo que peor racha de resultados acumula en el último mes con cuatro derrotas consecutivas. No obstante, ha vencido en canchas tan complicadas como Girona o Lleida.

El mayor peligro de los manchegos es Eddy Polanco, que promedia 16 puntos por encuentro

Y lo ha hecho gracias a que cuenta con el cuarto jugador que más puntos por partido anota de la LEB Oro. Se trata del escolta dominicano Eddy Polanco, que promedia casi 16 puntos por encuentro y que ha aprovechado la oportunidad que le ofreció el cuadro manchego para hacerse un nombre en la categoría tras su llegada a Albacete en Plata y su paso por Lleida las dos últimas campañas.

Un conocido

Bajo las órdenes de Rubén Perelló, la plantilla del cuadro albaceteño cuenta con jugadores con mucha experiencia. Los más jóvenes tienen 27 años y entre ellos se encuentra un ex del Covirán Granada. Se trata de Josep Pérez, que no terminó especialmente bien con Pablo Pin, pero que no podrá jugar por problemas físicos tras superar una lesión de gravedad en su rodilla.