El CB Granada es recibido por el alcalde

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Granada, José Antonio Huertas, recibieron a los integrantes del Club Bádminton Granada-Grupo Torres que este año milita en la División de Honor, la máxima categoría del bádminton español.

Cuenca dijo sentirse “orgulloso por el hecho de que nuestra ciudad tenga equipos en la máxima categoría como es el caso del Club Bádminton Granada”. “No hay mejores vehículos para transmitir la marca Granada que el deporte, la cultura y la ciencia”, apuntó. “Sois el equipo más joven de la categoría y ello quiere decir que tenéis una enorme proyección”, destacó el alcalde de Granada para, a continuación, felicitar al club “por el gran trabajo de cantera que se ha hecho. Si hoy están en la élite del bádminton español es porque han hecho durante muchos años una buena labor de base”.

Ayudas

Huertas explicó que “la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada colabora con el Club Bádminton Granada-Grupo Torres facilitando el pabellón del Complejo Deportivo Núñez Blanca para la disputa de sus partidos. Además, los encuentros que el primer equipo juega en casa son ofrecidos por TG7. Para el Ayuntamiento es muy importante que lleven el nombre de Granada por España”.

Muchos seguidores

El primer edil granadino también insistió en que “el bádminton es importante para una ciudad como Granada porque es un deporte con muchos seguidores en los países del Este. Es importante que nos miren a través del deporte para que puedan descubrir nuestro atractivo cultural y turístico”.

El equipo granadino, a falta de tres encuentros para el final de la temporada, está a sólo una victoria de conseguir la permanencia en División de Honor. Los próximos dos partidos ante Valencia y Alicante son, por tanto, muy importantes para certificar el objetivo. Los jugadores del club, Rubén García, Lucas Torre y Daniel Franco coincidieron en señalar que “para nosotros es un orgullo ser recibidos por el Ayuntamiento y también estar luchando en esta categoría por permanecer en División de Honor. Vamos a luchar para conseguirlo”.

La plantilla

Rubén García es doble campeón de España sub 19 en dobles y dobles mixtos y quinto de Europa en dobles masculino sub 19. Lucas Torre es subcampeón de España de dobles sub 19, mientras que Daniel Franco es campeón de España sub 17 y quinto de Europa en dobles mixtos sub 17.