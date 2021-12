El Covirán Granada, a cerrar el año sonriendo

El Covirán Granada regresa a la competición tras unos escasos días de descanso y lo hace para despedir un año que pudo ser el del ascenso a la ACB pero que finalmente no se logró. Los de Pablo Pin se miden en tierras catalanas al CB Prat (19:00 horas) en el primero de los cinco encuentros que esperan disputar, con permiso del coronavirus, antes de que finalice la primera vuelta que será la que determine qué equipos jugarán la Copa Princesa.

El duelo llega en un gran momento para los rojinegros, que vienen de sumar dos victorias seguidas, ambas en el Palacio de Deportes ante el todopoderoso Estudiantes y el Juaristi ISB. La última salida fue en Melilla, donde cosecharon su tercera derrota de la temporada. La buena dinámica en la que se encuentran esperan que continúe para concluir 2021 con un buen sabor de boca.

Jacobo, baja

Sin embargo, y como era previsible, el coronavirus ha hecho acto de presencia en el conjunto nazarí. El cuerpo técnico apenas les dio a sus jugadores un par de días de receso con motivo de las fiestas navideñas. Los suficientes para que uno de los integrantes del plantel diera positivo. Se trata de Jacobo Díaz, que se perderá la cita en el Pabellón Joan Busquets. El ex jugador de Palma mostró síntomas compatibles con Covid-19 el pasado día 23 y resultó positivo en la prueba a la que fue sometido, por lo que no estará disponible para medirse al conjunto catalán.

El cuadro catalán tiene un balance de cuatro triunfos y ocho derrotas

Afortunadamente, tanto el resto de sus compañeros como el cuerpo técnico han dado negativo en las pruebas a las que han sido sometidos y han viajado con la esperanza de otorgarle a su compañero la décima victoria del curso. Una baja importante por lo que suma el ala-pívot gracias a su polivalencia y que deja el juego interior a David Iriarte, Edu Gatell y Mamadou Niang. Pero no será la única ausencia. Una semana más, Joan Pardina no podrá jugar y Christian Díaz, que se encuentra en la parte final de su recuperación, tampoco será de la partida ante el decimoquinto clasificado.

Los de Josep María Berrocal suman cuatro triunfos, repartidos en dos logrados ante su público y otros dos a domicilio. Además, plantó cara a Estudiantes en la sexta jornada y ha vencido a rivales como Melilla o Alicante, por lo que mal harían los pupilos de Pablo Pin en acudir a la cita con un exceso de confianza y más, teniendo en cuenta que la rotación se verá reducida por la ausencia de Jacobo Díaz.

Además, el CB Prat se medirá al Covirán más descansado, ya no sólo por no tener que desplazarse, sino por no disputar el partido que le debería enfrentar en la pasada jornada al Real Valladolid Baloncesto en el Polideportivo Pisuerga, que se aplazó por varios casos de positivo en Covid-19 en el cuadro pucelano.

Rotación corta

A priori, los de Pablo Pin son favoritos pese a las ausencias y su rotación de ocho jugadores. Sin embargo, se miden a un conjunto al quizá le falte experiencia pues cuenta con una plantilla que es una mezcla de juventud y veteranía. Es especial destaca la edad media de los jugadores interiores pues exceptuando el colombiano Andrés Ibargüen, que promedia 10,6 puntos con un 72’3% de acierto en el tiro, los otros cinco no superan los 21 años, destacando Adrià Domenech y Arnau Parrado. El temple lo aporta el alero Marc Blanch, de 39 años, y los puntos el base Shawn Crockett. Y es que junto a Sergi Costa, generan un porcentaje alto de los puntos que anota el cuadro barcelonés por partido. Entre el estadounidense y el catalán suman 20,7 puntos, 7,2 asistencias y 18,1 de valoración.

El rival

Para el puesto de alero, Berrocal cuenta con Miguel Allen, sobrino de Ray Allen que ya brilló en el pasado Campeonato de España júnior disputado en Granada, además de con Yannick Kraag y Zsombor Maronka.

Pese a las bajas, si los rojinegros consiguen controlar el rebote defensivo, tendrán mucho ganado sobre todo porque los catalanes tienen podería en la zona. La décima victoria espera y lograrla supondría un pasito más hacia la Copa Princesa.