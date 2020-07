El canario Christian Díaz cierra el puesto de base en el Covirán Granada

El Covirán Granada ya tiene a su pareja de bases de cara a la próxima temporada. A la llegada de Lluís Costa, el conjunto rojinegro ha confirmado la contratación por una temporada del base canario Christian Díaz, que cuenta con experiencia en ACB y que suma ya ocho temporadas en la Liga LEB Oro.

La segunda incorporación del conjunto que entrenará Pablo Pin, natural de Las Palmas, tiene dos ascensos en su carrera deportiva a la Liga Endesa. Uno con el Río Ourense Termal y otro con el Leche Río Breogán; además de una Copa Princesa, también con el club lucense, y un subcampeonato con el Peñas Huesca, en el que compartió equipo con Joan Pardina y Lluís Costa, que volverán a compartir de nuevo vestuario.

En Breogán

Díaz ha estado las últimas tres temporadas en el Leche Río Breogán, dos de ellas en LEB Oro y una en ACB. Esta pasada campaña el base canario, que cumplió 28 años el pasado 23 de marzo, promedió en los 24 partidos que disputó 8’1 puntos (51’2% de acierto en tiros de dos puntos y 40’9% en triples), 2’4 rebotes y 3’9 asistencias para un total de 10’2 puntos de valoración.

En su partido de esta pasada campaña en el Palacio de Deportes anotó 18 puntos y cuatro triples

A buen seguro que el aficionado nazarí tiene un mal recuerdo de él pues en su visita al Palacio de Deportes en la séptima jornada que concluyó con triunfo gallego (83-88) anotó 18 puntos, con cuatro triples incluidos, repartió ocho asistencias y se fue hasta los 22 de valoración.

Experiencia

En la temporada anterior, en la Liga ACB, Christian Díaz disputó 33 partidos con una media de 13 minutos por choque. El nuevo jugador del Covirán también tiene experiencia internacional pues disputó el Europeo sub 18 con la selección española en Lituania y también participó en la Copa de Europa de 3x3 que se celebró en Holanda. Ademas, en 2010, fue el máximo anotador del Campeonato de España en categoría júnior.

Interés

En declaraciones a los medios del club, el playmaker reconoce que “el interés que mostraron tanto el entrenador como el club desde el primer minuto en contratarme me hizo decidirme”. En concreto, desveló que Pablo Pin “me llamó en varias ocasiones para explicarme el proyecto y decirme que tenía total confianza en mí. Eso para un jugador es lo más importante y es un éxito estar en una ciudad en la que tanto el club como el entrenador confían en mí. Eso ha sido básico”.

El hecho de conocer a Joan Pardina también ha sido importante para su fichaje pues “me ha hablado genial tanto de la ciudad como del club y la afición”. Además, también habló con Roberto Guerra, exjugador del CB Granada en la temporada 2011-2012 y canario como él, y “me contó maravillas de todo”.

Por lo que se refiere a estilo de juego, Díaz se define como un jugador al que “le gusta mucho el baloncesto alegre y rápido. Es verdad que con el paso del tiempo he aprendido a ser más base y controlar más el tiempo del partido, pero siempre me he caracterizado por tener desparpajo e intentar hacer disfrutar a la gente”.

También tuvo un mensaje para la afición granadina, de la que espera que “tenga la misma ilusión que tenemos nosotros con este nuevo proyecto. No soy un jugador al que le gusta prometer resultados, pero sí puedo asegurar trabajo, constancia y sacrificio tanto en los entrenamientos como en los partidos. Estoy seguro que si remamos todos en la misma dirección los resultados acompañarán”.

Pin lo alaba

Por su parte, Pablo Pin, entrenador y director deportivo del Covirán, se muestra muy satisfecho por contar con el canario, del que dice que es un jugador que “conoce perfectamente la liga y ha jugado partidos muy importantes. Tiene capacidad para crear ventajas, jugar bloqueo directo, cuenta con facilidad para jugar con otro base y nos da ese punto de jugador que quiere seguir creciendo y tiene hambre”.