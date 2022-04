María Díaz y Juan Miguel Planas vencen en la localidad granadina de Torrenueva Costa

Torrenueva Costa organizó, gracias al CC Miranda Bike, la segunda prueba del Circuito Provincial de Granada BTT XCO 2022. Con todo por decidir, los bikers de todas las categorías llegaron la quinta edición de este rally dispuestos a seguir sumando puntos para este emocionante Provincial.

Como es habitual, la jornada comenzó con los jóvenes participantes de escuelas, quienes protagonizaron tres mangas cargadas de diversión regalando una gran exhibición de habilidad y destreza. Así, los promesas y principiantes afrontaron un trazado de 0,82 kilómetros carente de dificultad técnica, mientras que la distancia a recorrer fue de 2,24 kilómetros para los alevines e infantiles.

A continuación, entraron en acción máster y féminas. En la carrera femenina no sorprendió la supremacía de María Díaz (CD Bikes Armilla) quien demostró, una vez más, no tener rival al marcharse en solitario con enorme facilidad y tiempo suficiente para viajar sola las tres vueltas al circuito de 3,45 kilómetros hasta alzar los brazos en meta parando el crono en 50.13. No obstante, tuvo que lidiar con la continua amenaza sobre sus talones de una fortísima Lola Leyva (CC Semar), insistente por darle caza, lo que propició una bonita batalla entre las dos corredoras.

Segunda manga

Sobre las 12:30 horas comenzó la segunda manga con los élites y sub 23 que dieron cinco vueltas al mismo trazado, mientras que los júniors completaron cuatro giros y los cadetes, tres. Respecto a la carrera de los élites y sub 23, destacó desde la primera vuelta el ritmo trepidante del élite Juan Miguel Planas (CD Berbikes) y, a su estela, un potente Eric Sierra (Repsol Grupo Gasoleos/Moclín) que no pudo finalmente acortar el minuto de diferencia que llevó a Planas hasta la meta como vencedor con un tiempo de 55.49.

Los ganadores de la prueba por categorías fueron:

Promesa: Mario Fernández (Escuela Valero-BH Racing Team) y Martina Morillas (CD Trialbici Huétor Vega).

Principiante: Pedro Fernández y Ana María Arredondo (ambos de la Escuela Valero-BH Racing Team).

Alevín: Rubén Ocón (CD Actrion Torre del Mar) y Elena Tienda.

Infantil: Manuel Martín (CD Bikes Armilla) y Adriana Arredondo (Escuela Valero-BH Racing Team).

Cadete: Javier García (Dlabuela Actrion Torre del Mar) e Inés Ruiz (CD Extreme Bike Nerja).

Júnior: Marco Moreno (CD Pedal Moto).

Sub 23: Eric Sierra (Repsol Grupo Gasoleos/Moclín) y Lucía López (CD Trance Cycles).

Élite: Juan Miguel Planas (CD Berbikes) y María Díaz (CD Bikes Armilla).

Máster 30: Álvaro Martín (CD Bikes Armilla) y María Sierra (Kazajoz Cycling Team, CD).

Máster 40: Rafael Reyes (CC Semar) y Bibiana López (Valero-BH Racing Team).

Máster 50-60: Fernando Matías (CD Berbikes).

La próxima prueba del Circuito Provincial de Granada BTT XCO 2022 será el I Rally Tajos de Alhama el día 1 de mayo.