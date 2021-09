Santa Fe despedirá el Circuito Provincial de Granada Carretera de Escuelas y Cadetes

El Circuito Provincial de Granada Carretera Escuelas y Cadetes 2021 llegará a su fin el próximo sábado día 9 de octubre con el Trofeo Pérez Garzón 2021 que se celebrará en Santa Fe. La localidad santaferina acogerá esta última cita repitiendo nuevamente, y ya van tres pruebas, como sede de celebración en un cartel que estará compuesto finalmente por un total de ocho encuentros para la cantera de carretera.

De este modo, el CC Santa Fe tendrá el honor de despedir este provincial con una prueba vespertina que reunirá a promesas, principiantes, alevines, infantiles y cadetes (masculinos y femeninos) en el ya conocido Complejo Deportivo las Américas. A las 17:00 horas comenzará la jornada sobre un circuito de un kilómetro al que los participantes deberán dar un determinado número de vueltas según categoría y a criterio del jurado técnico asistente a la prueba. Los nacidos en 2015 o posteriores realizarán juegos y gymkhana conforme a lo establecido en la normativa del circuito.

Inscripciones

Las inscripciones se deberán realizar hasta el día 7 de octubre. El precio de inscripción es de 2 euros para federados y de 7 euros para los no federados de las categorías de escuelas. En la categoría cadete, sólo está permitida la participación de ciclistas con licencia federativa en vigor. Aquellos corredores que no se hayan inscrito y abonado la prueba podrán hacerlo in situ el mismo día de la prueba pagando un incremento de 2 euros siempre y cuando queden plazas libres.