Churriana repite en el Circuito Provincial de Escuelas en su séptima cita del curso

La séptima cita del Circuito Provincial de Granada Carretera Escuelas y Cadetes 2021 tendrá lugar el próximo sábado 18 de septiembre con la celebración de la décima edición del Trofeo de Ciclismo Virgen de la Cabeza en Churriana de la Vega. La localidad metropolitana repite como sede de celebración tras inaugurar este circuito en el mes mayo. Ahora vuelve a convocar a las categorías de escuelas (promesas, principiante, alevín e infantil) en la avenida Cristóbal Colón donde se podrá vivir una divertida matinal de ciclismo.

El Club Polideportivo Churriana de la Vega trazará un recorrido de un kilómetro al que los participantes deberán dar un determinado número de vueltas según categoría y a criterio del jurado técnico. La jornada comenzará a partir de las 10:00 horas. Los nacidos en 2015 o posteriores realizarán juegos y gymkhana conforme a lo establecido en la normativa del circuito. La organización entregará trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría y medallas a todos los participantes.

Inscripciones

Las inscripciones se deberán realizar hasta el día 16 de septiembre si no se alcanza antes el cupo máximo, establecido en 250 participantes. El precio de inscripción es de 2 euros para federados y de 7 euros para los no federados de las categorías de escuelas. Aquellos corredores que no se hayan inscrito y abonado la prueba a través del formulario web, podrán hacerlo in situ el mismo día de la prueba pagando un incremento extra de 2 euros siempre y cuando queden plazas libres. La oficina de carrera para la recogida de dorsales y las inscripciones estará abierta de 8:30 a 9:30 horas el mismo día de la competición.