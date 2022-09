La granadina Inés Chinchilla se proclama campeona de Andalucía de descenso

La granadina Inés Chinchilla y el cordobés Rafa Bascón lograron la victoria en el Campeonato de Andalucía de Descenso 2022, celebrado en la localidad granadina de Otívar bajo la denominación de DH Otívar 2022.

La prueba estuvo organizada por el CD Show Time BMX y en la misma participaron los mejores descenders del panorama nacional, ya que fue también la última carrera de la Copa de España de Descenso 2022.

Los mejores tiempos absolutos de la prueba los marcaron Yelco Romero y Zoe Zamora, con el cordobés Rafa Bascón (CD Itea Sports) y la granadina Inés Chinchilla (CD Bike Motril-Granada) como los mejores andaluces de la jornada.

Finalmente, el scratch masculino fue para el vasco Yelco Romero, con el júnior madrileño Daniel Castellanos segundo y el cordobés Rafa Bascón tercero. En cuanto al scratch femenino, la victoria absoluta fue para la madrileña Zoe Zamora, siendo segunda su hermana Kira Zamora. La júnior granadina Inés Chinchilla fue tercera.

Varios granadinos más también se proclamaron campeones de Andalucía en Otívar en sus respectivas categorías.

Más ganadores

Estos fueron Marco Ortiz y Laura Márquez (ambos del CD Bike Motril-Granada) en infantiles, Francisco Mato (CD Show Time BMX) en cadetes y Matías García (CD Dr Bike Granada) en junior.

También lo hicieron Mario Ruiz (CD Show Time BMX) en sub 23, Víctor Manuel Pozo (C. Asociación C. La Herradura) en master 30, Álvaro Eduardo García (C. Asociación C. La Herradura) en master 40 y Juan Francisco López (CD Sport Bike) en master 50.

Asistieron a esta prueba, entre otras autoridades, el alcalde de Otívar, Francisco Robles, y el vicepresidente y delegado de la Federación Andaluza de Ciclismo en la provincia de Granada, Ángel Camarero.