El I Rally Nazarí abrirá el Provincial de Granada BTT en la localidad de Almuñécar

Este fin de semana arranca el Circuito Provincial de Granada BTT XCO 2022. La primera prueba de las seis programadas será el I Rally Nazarí organizado por el Club Triatlón Nazarí, que tendrá lugar el próximo día 27 de febrero.

En el Parque del Mediterráneo de la localidad de Almuñécar se congregarán, a partir de las 10:00 horas, todos los participantes de este encuentro inaugural que permitirá sumar los primeros puntos del circuito. Desde la categoría de escuelas y hasta máster 60, tanto masculinos como femeninos, están llamados a participar sobre tres circuitos diferentes.

Tres circuitos

Los más pequeños, los promesas y principiantes, serán los primeros en salir al terreno con un circuito de 0,77 kilómetros por delante. A continuación, será el turno de los alevines e infantiles para los que habrá un trazado de 1,06 kilómetros. Por último, entrarán en juego los adultos (a partir de cadete) teniendo que afrontar un circuito de 3,88 kilómetros por vuelta. El número de vueltas será a criterio del jurado técnico asistente en la prueba.

Inscripciones

Las inscripciones deberán formalizarse antes de este jueves 24 de febrero, día en el que se cerrarán si no se alcanza antes el cupo máximo de inscritos permitido que está fijado en 300 participantes. El precio a partir de cadetes es de 5 euros para corredores federados y 15 euros para no federados. Para las escuelas, el precio es 2 euros para federados y 7 para no federados. Además, se permitirán inscripciones el día de la prueba, siempre y cuando queden plazas libres, que tendrán un aumento de precio de 3 euros. Las inscripciones ‘in situ’ y la recogida de dorsales será de 8:30 a 9:30 horas. Para poder participar en esta prueba se debe adquirir el dorsal único, a un precio de 2 euros, del circuito provincial junto a la inscripción en la primera prueba en la que se vaya a participar.