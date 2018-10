Una cita ante un desconocido

A las 19:30 horas arrancará la temporada para el Grupo Hafesa Raca Granada y lo hace visitando en Madrid al Real Canoe un equipo que, a priori, ha bajado su potencial con respecto al curso pasado.

Las chicas de Quique Gutiérrez, que han mostrado un gran nivel durante la pretemporada aunque eso sí, ante únicamente dos rivales, el CB Almería y el Alhaurín de la Torre, afronta su segunda campaña en la Liga Femenina 2 con el objetivo de "lograr la permanencia y competir en todos y cada uno de los partidos", como afirma el técnico del conjunto nazarí. El calendario no ha sonreído para las granadinas, que harían bien en empezar ganando pues el primer mes de competición es muy duro.

El técnico sevillano del Raca considera que su rival de hoy "ha perdido a piezas importantes, pero también ha fichado a jugadoras de la zona de Madrid y por lo que he visto en pretemporada están compitiendo muy bien, de hecho ganaron a Estudiantes". Por tanto, augura "un buen partido entre dos equipos que juegan con mucho ánimo e intensidad aunque reconoce que "no sé lo que pasará porque no tenemos mucha información del rival. Siempre los primeros partidos son difíciles pues no sabes cómo vas a reaccionar".

Respecto a su equipo y el trabajo que ha realizado durante la pretemporada, Gutiérrez considera que "hemos trabajando bien y si seguimos trabajando así, va a ser un buen año. Las jugadoras están siendo muy generosas en el esfuerzo, intentando tanto en defensa como en ataque hacer juego colectivo y no tengo ninguna pega que ponerle al equipo".

La mala noticia es la lesión de Peque Cerqueira, que sufre una microrrotura en el cuádriceps de la pierna izquierda, y que sufrió durante el transcurso del I Torneo Costa del Sol el pasado fin de semana. "Cuando una jugadora no puede jugar, lo pasa mal, y Peque especialmente, ella es una jugadora que hace muchos sacrificios para poder competir y perderse un partido para ella es más dramático que para las demás", apunta el preparador.

Pero no todo son malas noticias pues entran en la convocatoria la escolta Ainara España y la alero Laura Arrojo, ambas ya recuperadas de sus respectivas lesiones. Respecto a la primera señala Gutiérrez que es "una gran tiradora, que siempre viene bien" y respecto a Arrojo manifiesta que "nos da la posición de tres y no estando Peque seguimos teniendo un alero alto".

Por último, en cuanto a la claves del partido, el técnico destaca que el choque será "una incógnita. No tenemos información del rival por lo que nos pueden sorprender. Lo importante es luchar por la victoria, y lo segundo es salir con sensaciones positivas. Es un partido que podemos sumar, creo que podemos ganar, pero si estuviéramos en la sexta jornada lo tendría más claro, ahora mismo todo puede ser una sorpresa", sentencia.