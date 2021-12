El Campus Tenis Club se proclama campeón de Andalucía por equipos absolutos

El Campeonato de Andalucía por equipos de Primera División finalizó con la disputa de la final entre el Campus Tenis Club de Granada y el Club Nazaret de Jerez. El triunfo fue para el equipo granadino, que se impuso por 4-1.

Con anterioridad, en semifinales, los granadinos se impusieron al malagueño Real Club El Candado por un apretado 4-3, y en cuartos de final a la Asociación Deportiva Río Grande de Sevilla por idéntico resultado.

Solvencia

El primer partido de la eliminatoria sirvió para que Javier Molino pusiera el primer punto a favor del Campus Tenis Club, ganando a Gabriel Elicha por 6-1 y 6-3. El 2-0 en el global lo puso Jordi Doménech tras vencer a Sergio Ramírez por 6-2 y 6-3. En el tercer partido, el club jerezano recortó distancias, con la victoria de Juan Pablo Cañas sobre Alejandro Martín por un doble 6-2. Pero los jugadores granadinos no dieron opción a la remontada, con los triunfos de José Antonio Sánchez ante José Núñez por 6-2 y 6-1, y de Alejandro Correa, ante Pedro Domínguez por 6-2 y 7-5.

Gran temporada

Con este triunfo el club granadino, en cuanto a sus equipos respecta, completa un año excepcional consiguiendo los títulos de campeón andaluz de Primera División y de España de Tercera categoría. En categorías inferiores también obtuvo el título andaluz en sub 10 femenino, y en sub 16 y sub 18 masculinos. Lo más destacable del Campus Tenis Club es el principio de no contar con fichajes externos, es decir, en los equipos del club sólo compiten jugadores de su escuela de tenis y grupos de competición.