El Club Natación Alhambra se marca nuevos retos de cara a la próxima temporada

La situación sanitaria actual ha afectado al mundo del deporte y, sobre todo, a los minoritarios. El Home Clinic Alhambra perdió su plaza en la Liga Nacional para que el waterpolo en Granada pudiese seguir existiendo.

El primer equipo del conjunto granadino consiguió el ascenso en Madrid. Un logro que vivieron con mucha efusión: “El equipo estaba eufórico porque fue un partido que se televisó y se pudo seguir en streaming. Ganamos a un equipo muy duro de Aragón, de hecho creo que el equipo más duro de la fase fue ese, porque los demás cruces fueron más sencillos para otros equipos porque eran conjuntos más débiles y fue una satisfacción” comenta Pío Salvador, presidente del club.

Complicaciones

No obstante, ese momento de felicidad escondía complicaciones previas: “Tuve que asumir el papel de entrenador, lo que me costó un sacrificio personal enorme, porque nos trajimos a un entrenador, Dragan Matutinovic, que enfermó a los cinco días de estar aquí, por lo que tuvo que volverse a su país para un tratamiento y una operación. Por supuesto, para mí era una satisfacción personal el ser el entrenador que asciende el equipo por tercera vez, pero el mes de septiembre se queda para mí. De hecho, me ocasionó todo ese estrés un periodo a final de octubre de muchísimo cansancio y tuve que quitarme de la piscina porque no podía mentalmente continuar con mi trabajo, la pandemia y el waterpolo”.

"Para la próxima temporada el objetivo es tener un buen equipo y ganar la Liga Andaluza”

El club empezó en la competición nacional pero la pandemia, con sus restricciones y la falta de dinero por perder patrocinios, puso la continuidad en un punto complicado: “El coste es superior, al igual que el nivel de exigencia. Además, teníamos el problema de los viajes y los confinamientos. Nos teníamos que desplazar a Canarias, Barcelona o Madrid y los viajes son caros. Además, las restricciones que tienen los distintos lugares ya nos jugaron una mala pasada como nos pasó cuando volvíamos de Valencia, que fue nuestra primera salida. Nos pararon en Murcia la Guardia Civil y nos pusieron una multa de 300 euros por cabeza por ir en coche y furgoneta, con mascarillas, porque allí en ese momento había una restricción de que sólo podían ir tres personas en cada coche”, recuerda el presidente del club.

Finalmente, la entidad tomó una decisión que no fue fácil. “No quería bajo ningún concepto renunciar a estar en la competición que por nuestro nivel nos corresponde, que es la Liga Nacional, pero los contras eran más poderosas que los pros”, asume Salvador.

Como consecuencia, perdieron a seis jugadores muy valiosos de la plantilla, puesto que ya no tenían la ambición de competir en la Liga Andaluza: “Estamos ahora en una situación deportiva en la que la competición autonómica es muy sencilla para nosotros y la nacional es bastante compleja”, reconoce. Pío señala que “los chavales que tengo de mucho nivel quieren competir en una categoría a nivel estatal, porque en la Liga Andaluza, sin desmerecer a los rivales, nos aburrimos”. Por renunciar a la plaza, la Real Federación Española de Natación le impuso una sanción de dos años sin poder estar en esa liga”, declara el presidente.

El futuro

Mirando al futuro, Pío Salvador reconoce que “para el año que viene, en el que ya estoy preparando la plantilla, el objetivo es tener un buen equipo y ganar la Liga Andaluza, que no es algo fácil”.

Pese a la actual situación, el máximo responsable de la entidad es optimista y se encuentra ilusionado con el proyecto deportivo que están formando algo que se planteó durante la pandemia. “Todo ello hizo que me diera por pensar si estoy haciendo lo que realmente quiero hacer. Esto me ha llevado a escribir un libro Una Vida Redonda, donde cuento cómo marcarse objetivos y también anécdotas de superación personal en el aspecto deportivo”.