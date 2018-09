"Estoy contento por grabar nuestro nombre en la historia"

Granada no es una ciudad con tradición en el golf, pero con pocos campos es suficiente para poder presumir de que un paisano es campeón de Europa. Scott Fernández se proclamó campeón por parejas junto a su compañero Pedro Oriol en los recientes Europeos de Glasgow. Los españoles se impusieron a los islandeses en la final para grabar su nombre en la historia del circuito europeo. Fernández vive un momento tranquilo disfrutando del deporte que ama. Y cuenta los días para volver a casa y enseñar a su familia su presea dorada.

-¿Cuales fueron sus sensaciones tras conseguir el oro en Glasgow?

Somos reconocidos en el circuito como campeones de Europa y la verdad que es una bonita sensación"

-Decidimos apuntarnos al torneo y era la primera edición. Somos los pioneros en ese formato de torneo y muy contentos de tener nuestro nombre escrito en la historia. Fue una semana muy intensa porque es un formato que no estamos acostumbrados, pero bueno es divertido tener un compañero y se disfruta más. El domingo era el último día contra Islandia en la final y no paró de llover en todo el día con mal tiempo. Fue una victoria dramática. Perdimos los hoyos 16 y 17 y salimos al 18 ganando de uno. Con empatar ganábamos, pero al final también ganamos el 18 y nos llevamos el oro.

-¿Que se le pasaba por la cabeza en el momento previo al último putt?

-En ese momento te concentras y piensas donde debes tirar. Es verdad que en el momento afloran los nervios, pero para eso entrenamos todos los días. Disfruté mucho el instante y cuando cayó la bola, los puños cerrados y triunfantes.

-¿Cómo celebraron la victoria?

-Nada más ganar con el contrincante justo al lado no puedes volverte loco, les dimos la mano y puños arriba los dos juntos. Después con el himno nacional en el podio. Por la noche teníamos que volar al siguiente torneo y perdimos el vuelo. Volvimos al hotel y luego, al rato, cenamos bien y tomamos algo para celebrarlo, eso sí. La idea inicial era ir directamente al aeropuerto, pero así lo celebramos mejor y al día siguiente ya nos fuimos. En casa todos se volvieron locos y contentos con nosotros.

-Con ese ritmo, ¿está siendo muy exigente el circuito?

Sí, es un circuito exigente semana tras semana. Yo lo disfruto y me encanta, así que al final del año es cuando disfrutas todo. Ahora mismo, pierdas o ganes, pasas al siguiente y ya está.

-¿Cuales son sus objetivos a corto plazo?

-Competir y conseguir todos los puntos posibles antes de volver a casa. Jugar bien y disfrutar cada semana trabajando duro. Ahora mismo no da tiempo a pensar y hay que estar centrado.

-Hábleme de su relación con Pedro Oriol.

-Siempre hemos sido cercanos profesionalmente, pero ganar un oro juntos siempre refuerza algo más esa amistad. Ahora somos reconocidos en el circuito como campeones de Europa y la verdad que es una bonita sensación. Pedro es muy buen tío y muy buen jugador. Aprendo mucho de él. El es mayor y lleva muchos más torneos en el circuito, un jugador con mucho potencial. Nos hemos sacado la tarjeta del circuito juntos y estamos compitiendo uno al lado del otro semana tras semana.

-Cuándo decidió entre esquí y golf?

-La verdad es que fue algo inconsciente porque era muy pequeño, pero, claro, en el momento me encantaban los dos deportes. El esquí hasta ese momento me había dado mucho, pero el golf me dio una oportunidad que no podía rechazar y eso hice.

-¿Qué le pareció a su padre?

-Él nunca dijo nada ni se entrometió en la decisión. Fue una cosa mía elegir este deporte, que es muy duro.

-En Granada no existe tradición en el golf. Su afición no es normal.

-Todo es posible. El Club de Golf de Granada me ha ayudado mucho, me ha dado recursos y he estado rodeado de muy buena gente, que es muy importante. Gente del club, amigos y familia me han ayudado mucho. De Granada es difícil que salgan jugadores con tan pocos campos, pero habiendo uno es suficiente. Machacarse y trabajar duro, el deporte es lo mismo en todas partes.

-¿Ha sido duro el camino para llegar adonde está?

-Hay que sobrepasar cualquier obstáculo que se te venga. Eso es lo que me han inculcado en casa. Hay que echarle ganas por no decir otra cosa (risas).

-¿Además del golf practica otros deportes?

-Ahora mismo me es imposible.

-¿Y para verlos por televisión?

-Me gusta mucho el tenis. Sigo el esquí en invierno. No soy muy futbolero pero veo algunos partidos importantes. Me identifico más con esquí y con tenis.

-Pero saca tiempo para ver golf cuando está Tiger Woods.

-Cuando está Tiger todo es distinto.