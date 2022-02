El Covirán Granada viaja hasta Coruña para dar un golpe sobre la mesa ante un duro rival

Que el Covirán Granada ha arrancado la segunda vuelta como inició el campeonato es una evidencia. Dos victorias en otras tantas citas mantienen a los de Pablo Pin en lo más alto de la clasificación tras dieciocho encuentros disputados. Se las prometían muy felices los rojinegros en la primera vuelta pero en la tercera jornada llegó al Palacio de Deportes el Leyma Coruña y bajó a la tierra al cuadro granadino.

Los de Sergio García se basaron el poderío bajo el aro de su pívot Nick Ward para asaltar la instalación del Zaidín y demostrar que las confianzas no llevan a nada en la LEB Oro. Hoy se volverán a enfrentar en el que tercer encuentro que dispute el Covirán en nueve días y el segundo consecutivo de los cuatro que va a tener que afrontar a domicilio. Encima, con una largo viaje hasta tierras gallegas. Pero los de Pin ya han demostrado que son capaces de ganar en cualquier cancha. Coruña no es precisamente la más fácil, pero en duelos como estos la motivación no es tan necesaria.

Potencial

En el seno de la entidad se es consciente del potencial del cuadro coruñés pese a que no está al nivel que se esperaba. Cuenta con dos duelos menos que los granadinos, tres para ponerse al día, pero está a cinco victorias del actual primer clasificado aunque la tabla no es del todo real con tanto partido aplazado. Es evidente que se esperaba mucho más, al menos en la fase regular, de este equipo aunque resta mucha liga aún. Y, de hecho, la directiva del Leyma también lo considera así.

Reforzado

Tanto que esta semana se han reforzado. Lo han hecho con Chris Ebou Ndow, jugador noruego de 28 años y 2,01 metros que cuenta con una amplia experiencia tanto en su país como en Estados Unidos, donde militó en la liga universitaria. Internacional con su país, llega para ocupar la posición de escolta-alero. Se trata de un jugador exterior con gran capacidad física, muy completo en su juego ofensivo que, además, ayuda en otras facetas del juego. Muy sólido, puede defender en distintas posiciones y tiene capacidad para el rebote.

Pero Sergio García tiene a sus órdenes un fondo de armario con jugadores de mucha calidad como Javi Vega y Zach Monaghan y otros como Mo Soluade, Ashley Hamilton, Johan Lofberg o Álex Hernández.

Todos los focos se están centrando en Ward. El ala-pívot de 2,06 metros se ha convertido en una de las sensaciones de la competición. Promedia 15,88 puntos por encuentro, es el máximo reboteador de la competición con 8,5 por cita lo que hace que casi llegue a los 20 puntos de valoración de media. Frenar su caudal ofensivo y todo lo que genera para su equipo se antoja clave. En esa tarea, la labor de Mamadou Niang, David Iriarte y Edu Gatell se prevé fundamental para desgastar a una de las estrellas de la liga.

Thomas Bropleh, con un esguince de tobillo, ha viajado y está ‘entre algodones’

El potencial físico de Mo Soluade en el puesto de base defendiendo a Lluís Costa como ya hiciera en la pasada final de la LEB Oro cuando defendía la camiseta de Breogán, las rachas anotadores de Monaghan o la experiencia de hombres como Álex Hernández o Vega son otro de los aspectos que deberá tener en cuenta el conjunto de Pablo Pin. Vienen de ganar a Cáceres y Valladolid con solvencia y es evidente que no será fácil vencer ante su público.

La principal preocupación del cuerpo técnico es el estado de Thomas Bropleh. El alero norteamericano sufrió un esguince el pasado miércoles ante Palma y aunque ha viajado con el equipo, de su estado físico dependerá que el máximo anotador del Covirán juegue o no. Todo hace indicar que participará en Riazor, aunque con molestias. Es una pieza clave que casi siempre supera los diez puntos por partido y su posible ausencia, o bajada de rendimiento al no contar con tantos minutos por los problemas físicos obligará a que el resto de sus compañeros redoblen esfuerzos. Al menos, Pin cuenta con una buena plantilla con la que poder ganar en una cancha complicada pero no imposible.