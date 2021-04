El Covirán Granada se encuentra en una posición idónea para clasificarse para los 'play off'

La situación para que el Covirán Granada pueda jugar los play off de ascenso a la Liga Endesa, la ACB de toda la vida, se ha puesto más que interesante. Los de Pablo Pin lograron en la semana más intensa de la segunda fase sumar tres triunfos que le acercan, de manera más que seria, a la disputa de las eliminatorias para subir a la máxima categoría del baloncesto nacional. Los nazaríes vencieron en Valladolid donde fueron por delante prácticamente desde el inicio. Y lo hicieron sin que los puntos de sus hombres altos fueran importantes. Ni Fall ni Iriarte ni Bortolussi estuvieron acertados de cara al aro vallisoletano, pero hicieron un gran trabajo en otros aspectos para que los exteriores brillaran. Los puntos aportados desde el banquillo y el control del balón, con menos pérdidas de las habituales, permitieron regresar de tierras castellano-leonesas con un triunfo clave.

Y es que el Covirán ha arrancado esta segunda parte de la temporada con un balance de tres victorias y una derrota. Ya iba bien posicionado tras la entrada de Almansa en el grupo pero el bagaje en estas cuatro primeras jornadas no puede ser más positivo. Únicamente Oviedo, que lo ha ganado todo, suma más triunfos que los rojinegros, igualando Alicante a los de Pin con 3-1. Equipos como Breogán o Coruña, en teoría los grandes favoritos, y que sólo habían perdido tres y cinco encuentros en la liga regular, ya suman dos derrotas. Y es que la segunda fase está siendo imprevisible.

Las cuentas

Señaló Pin en una reciente rueda de prensa que su equipo se centra en el próximo partido y no quiere hacer cuentas. Pero es inevitable que se hagan. Tras vencer en Valladolid, dejan al cuadro de Hugo López en la octava plaza con un balance de 4-8. El Covirán tiene un 8-4 y restan seis jornadas para que concluya esta fase. El corte lo marca el cuadro pucelano, por lo que a los rojinegros les puede bastar con dos triunfos más para clasificarse. Con tres estarán metidos sí o sí, por lo que tienen un gran margen aunque en la situación en la que están, contar con el factor cancha puede ser determinante y ese debe ser el nuevo objetivo de aquí al 16 de mayo.

Cuando se contrató a Lluís Costa y Christian Díaz, el cuerpo técnico se aseguró dos bases complementarios, de calidad y capaces de hacer muchas cosas. El primero ha sido el jugador más fiable en la liga regular y, de hecho, ha sido el MVP del grupo B. Quizá por ello, los entrenadores rivales tienen como primera premisa frenar al catalán por todo lo que genera para sus compañeros. Sus números en la segunda fase han descendido, es una realidad. Sin embargo, la calidad está ahí y ante Coruña anotó una canasta decisiva y frente a Valladolid sus tiros libres resultaron claves para vencer. Su ocho de ocho desde la línea de 4,60 terminó siendo fundamental, pese a que no brilló en exceso como en anteriores citas. El que sí lo hizo fue Christian Díaz. El canario ofreció todo un recital de entradas a canasta, fintas y pases para dejar a sus compañeros liberados. El de Las Palmas es imprevisible, uno de esos jugadores capaces de levantar un pabellón (cuando hay público, claro) que cuando tiene el día es desequilibrante y prácticamente imparable. En Pisuerga lo demostró para alegría de Pin y los suyos.

El paso adelante

Pero al margen de Díaz o Alex Murphy, que parece retomar la regularidad de anteriores semanas, la aportación de jugadores como Germán Martínez debe servir para que crezca un equipo que aún tiene a Pardina tocado, aunque cada vez está más cerca su reaparición. El granadino tuvo unos números en apenas once minutos y medio que a buen seguro que le dará mucha moral de cara al futuro. Nueve puntos, dos rebotes, una recuperación y una asistencia para 14 de valoración en tan poco tiempo, al margen de los intangibles que siempre aporta, no es algo habitual. Aunque la mejor noticia es que en un duelo en el que Fall no estuvo a su nivel ni Borto ni Iriarte, contar con otros jugadores que aparezcan dice mucho de la plantilla con la que cuenta Pablo Pin.