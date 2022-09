Los errores que Pablo Pin debe corregir en el Covirán Granada durante la pretemporada

El Covirán Granada logró el pasado viernes ante el Melilla Baloncesto la segunda victoria de la pretemporada. Lo hizo en un duelo en el que fue de menos a más y del que Pablo Pin ya avanzó que lo estudiarían detalladamente para corregir defectos, que los hubo, como no puede ser de otra manera.

Los rojinegros empezaron bien pero entre el primer y el segundo cuarto sufrieron una pájara anotadora que les llevó a ir por detrás en el estrenado marcador del Palacio de Deportes hasta el arranque del cuarto parcial. Fue entonces cuando apareció la calidad de uno de los cuatro fichajes de los dos que jugaron pues Dejan Todorovic no pudo saltar a cancha por lesión y Cristiano Felicio se encuentra con su selección. Se trata de Luke Maye, que se echó el equipo a sus espaldas.

Maye

Los recursos del ala-pívot norteamericano los sacó a relucir cuando más lo necesitaba. De él dijo Pablo Pin que “será un referente aunque a veces haga tiros un poco locos”. Y es que el técnico del Covirán tiene claro que “aún puede hacer más cosas aunque ahora mismo es más un finalizador. Al final cierta dependencia de él vamos a tener porque los equipos que no dependen de nadie son los que juegan al máximo nivel”.

También se echó en falta, por momentos, una mayor intensidad defensiva en determinadas fases del choque para cambiar el ritmo del choque. La pasada campaña era Germán Martínez el que, con su garra, contagiaba a sus compañeros cuando las cosas se torcían junto a James Ellisor y Edu Gatell. Este año esa figura no parece que exista en el plantel salvo Mamadou Niang. El pívot senegalés recuperó varios balones que le permitieron machacar el aro rival. Pero no es un jugador de primera línea.

Nueva norma

También se pudo comprobar que a los jugadores de Pin les costó adaptarse a la nueva norma implantada por la ACB del saque rápido. Consiste en que los árbitros no tocarán el balón antes de saques de fondo y de banda en campo propio durante los 38 primeros minutos del encuentro, facilitando así la reanudación rápida del juego, más contraataques y transiciones. Era la primera vez que se ponía en práctica y, salvo Alex Renfroe, los demás componentes del plantel granadino siguieron sacando con pausa hasta que su compañero les pedía incesantemente el balón. Un detalle que para Pin es fruto del “conocimiento del juego. Los jugadores pillos sacarán rendimiento a esta normal y Renfroe lo es. Esta próxima semana ya tenemos planificado trabajar varias acciones para ponerla en práctica pues únicamente hemos entrenado tres veces con ella”.