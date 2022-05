¡¡El Covirán Granada asciende a la ACB!!

Y el sueño se hizo realidad. El Covirán Granada ha conseguido resarcirse de la oportunidad perdida el pasado año y consigue, tras doblegar al CB Almansa (102-60), el ansiado ascenso a la Liga ACB en un Palacio de los Deportes que llevó al equipo en volandas. Los pupilos de Pablo Pin devuelven la ciudad al lugar que merece gracias a un duelo que dominó de principio a fin y que sirve para certificar el cuarto salto de categoría en poco más de diez años. Una proeza histórica culminada de la mejor manera.

Dominantes

No tardó en observarse que ambos conjuntos tenían algo importante en juego, pues Almansa trataba de alejarse de la zona baja de la tabla. La calidad de la plantilla local, no obstante, no tardó en abrirse camino en el electrónico y sumó sus primeros puntos mediante un inspirado Thomas Bropleh, que puso la primera gran ventaja con un 10-3 ayudado, en parte, por una exhibición defensiva de Petit Niang bajo el aro y una canasta a la media vuelta de Ellisor que provocó el primer tiempo muerto del partido. Los almanseños salieron inspirados del mismo y redujeron a dos la diferencia, obligando a Pin a parar el crono. La pausa surtió efecto también para los granadinos, que mandaron el marcador a 24-16 con dos triples (Germán y Díaz) antes del final del primer periodo.

El comienzo del segundo cuarto fue un reflejo del final del primero. Almansa arrancó con fuerza y brío pero tres lanzamientos consecutivos de tres de un soberbio Germán Martínez ‘domaron’ la reacción albaceteña (37-23). El granadino no se quedó ahí y siguió sumando en la primera mitad para llegar hasta los 15 puntos y desquiciar a los de azul, que además se vieron incapaces de hacer frente a un dominio local en un rebote defensivo capitalizado por Niang y asistido por Vilà. Sólo Robertas Grabauskas pudo cortar momentáneamente una sangría que terminaría en un holgado 50-28 al descanso.

Fiesta

No habían pasado dos minutos de la segunda parte y el encuentro ya había sufrido una metamorfosis. Pasó de un choque intenso y vibrante a una absoluta fiesta en la que el principal protagonista fue el Palacio de los Deportes. El coliseo nazarí, vestido al completo de rojo pasión, empezó un carrusel de cánticos motivados por la ventaja en el electrónico –más de treinta puntos– y los triples de Bropleh, Ellisor y Christian Díaz, este en dos ocasiones, que dejaron un imponente 74-43 en el casillero.

El último cuarto sólo sirvió como broche de oro a una noche (y una temporada) de sobresaliente. Los hinchas rojinegros vibraron con su equipo y pudieron disfrutar, además de diez minutos más de exhibición baloncestística en la que se vitoreó a cada integrante del plantel granadino. Germán Martínez fue el gran ídolo de la noche, retirándose casi veinte puntos y gritos ‘MVP, MVP’ por parte del graderío.

Ascenso

Los jugadores se gustaron en el tramo final. Ramón Vilà y Petit Niang protagonizaron sendos mates para gozo de la parroquia local, Lluis Costa hizo lo propio con varias asistencias sin mirar y Joan Pardina deleitó a los suyos con un triple tras su regreso. Un cierre fantástico para un curso inigualable con el más preciado premio: el regreso de la ciudad a una categoría de la que jamás debería haberse marchado. Continuará.