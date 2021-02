Sin tiempo ni siquiera para descansar, el Covirán Granada afronta este jueves una de las tres citas que tiene pendientes debido a los casos positivos por Covid-19 de sus rivales. Si el pasado martes solventó el encuentro ante el Real Murcia a domicilio, ahora le toca recibir en el Palacio de Deportes al CB Almansa, en un duelo de mucha trascendencia para el club presidido por Óscar Fernández-Arenas.

Los rojinegros ocupan en la actualidad la cuarta plaza, empatados con Palma pero con un partido menos. Pero es que, además, están a dos victorias de Alicante que es segundo y al que se le tiene ganado el basket average y con dos duelos pendientes con respecto a ellos. Por tanto, ganar a los castellano-manchegos supondría alejarlos.

Paso adelante

Sin duda, el triunfo ante los alicantinos supuso un punto de inflexión en la dinámica del equipo. Se venció al líder sin la presencia de tres piezas claves como Fall y Bortolussi ademas de Alex Murphy, que se lesionó. Pero el resto de jugadores dieron el deseado pase adelante que tanto les exige Pin a sus pupilos y lograron un triunfo que les ha hecho confiar más que nunca en sus capacidades. Buena muestra de ello fue el buen encuentro que cuajó Gonzalo Bressan ante Murcia, gozando de más de veinte minutos en pista, dando descanso a Borto y Murphy, además de Iriarte y dejando un mensaje a su técnico de que puede contar con él pese a ser un jugador vinculado.

Bamba Fall no podrá jugar al igual que los recientes fichajes Andriassi y Edu Gatell

El técnico nazarí, que al término del choque del pasado martes definió el partido ante Almansa como “muy importante”, desveló que una de piezas más importantes en las últimas jornadas como David Iriarte tuvo que ser infiltrado para poder jugar. Un ejemplo más del compromiso de una plantilla que ya no es tan corta tras las incorporaciones de Moisés Andriassi y Edu Gatell. Sin embargo, ni el escolta mexicano ni el pívot catalán podrán jugar pues al tratarse de un encuentro de una jornada anterior, Pin sólo podrán contar con los jugadores que tenía inscritos en la fecha en el que el duelo se debió disputar que era el pasado 3 de enero. Ambos sí podrán estar el domingo en Palma pero no esta tarde.

Sin Fall

El estado de Iriarte pues Bamba Fall no jugará, es lo que más preocupa al cuerpo técnico en la segunda cita de las cinco que deberá afrontar en apenas doce días. Afortunadamente, la línea exterior ya está recuperada del todo como quedó demostrado en tierras murcianas. Se logró la victoria que es lo importante dando 16 asistencias y con la incorporación de Alex Murphy en la dinámica del equipo tras sus compromisos internacionales con la selección de Finlandia.

El ala-pívot, que tan sólo estuvo poco más de trece minutos sobre el parqué del Pabellón Príncipe Felipe, anotó nada menos que doce puntos con grandes porcentajes, pero Pin no quiso forzarlo pues llegó de Georgia en la noche anterior. Su aportación será fundamental para dar un respiro a los interiores mostrando la calidad que posee algo que está fuera de toda duda.

Regreso

Enfrente, el Covirán tendrá a un rival entrenado por Rubén Perelló que quiere meter la cabeza entre los cinco primeros. Tras su obligado confinamiento por positivos en coronavirus en su plantilla ha tenido duros enfrentamientos ante Alicante o Palma que los ha saldado con derrotas. En su regreso, tan sólo venció a Murcia y, al margen del envite ante el Covirán, le resta por jugar otro partido más frente a Girona correspondiente a la decimocuarta jornada para ponerse al día en la tabla clasificatoria.

Josep Pérez, ex jugador del Covirán, no podrá jugar con Almansa debido a una rotura del ligamento cruzado

Los manchegos, que pasaron en tres años de la Liga EBA a la LEB Oro, cuentan en sus filas con un ex nazarí como Josep Pérez pero el base catalán sufrió una rotura en el menisco externo y del ligamento cruzado de su rodilla izquierda y es baja para el resto de la temporada. Sin embargo, cuenta con efectivos de calidad como Bobby Harris, el veterano Carles Bivia o el ala-pívot Nikola Cvetinovic, que es el máximo anotador con más de 14 puntos por partido.

Puntos fuertes

Se trata de un equipo con jugadores muy expertos, fuertes en la zona y peligroso en su línea exterior. De Almansa destaca los buenos porcentajes en lanzamientos de dos que tienen jugadores como Moussa Kone, Cvetinovic y Mendiola o de Carlos Noguerol y Nogués en los triples. Todo ello les convierte en un rival ante el que no caben confianzas.