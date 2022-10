El Covirán Granada roza la segunda victoria pero cae ante un Manresa con más poso

El Covirán Granada rozó la segunda victoria de la temporada pero se le escapó fruto de su menor experiencia ante el Baxi Manresa (84-87). El cuadro granadino mandó durante gran parte del choque pero en los minutos finales, la mejor defensa de su rival terminó por decantar un duelo que fue muy igualado y que se llevaron los catalanes con más poso en los minutos finales.

No hay nada mejor para debutar en la ACB ante tu público que con una victoria en tu casillero. El triunfo logrado en Fuenlabrada le dio al conjunto de Pablo Pin una confianza que confirmó en el arranque. De la mano de Alex Renfroe en la dirección repartiendo asistiendo a diestro y siniestro, dio hasta tres, permitió a Cristiano Felicio dar las primeras ventajas a los rojinegros.

Ordenado

Con más orden en el juego, sobre todo en ataque, con respecto a la cita en tierras madrileñas, el Covirán Granada se sintió cómodo sobre el parqué de un Palacio de Deportes que se fue llenando poco a poco debido a las largas colas que se formaron a la entrada. Pero Harding no estaba por la labor de dejar que los de Pin tuvieran un plácido choque. La igualdad fue la tónica hasta que un parcial de 8-0 en el que participaron Niang, Bropleh, Maye y Renfroe otorgó una renta de seis puntos (20-14) que dejaba más que satisfecha a una grada que acudió a la instalación del Zaidín para volver a ver ACB.

Thomas Bropleh fue el jugador más destacado de los de Pablo Pin

El parcial lo rompió Marcus Lee, ese jugador al que Pedro Martínez dudó de su potencial durante la pretemporada, que anotó seis puntos de manera consecutiva bajo el aro. Pero Prince Ali y Lluís Costa no se querían ir por detrás al término de los primeros diez minutos, al que se llegó cinco puntos arriba (25-20) gracias a la aportación de casi todos los jugadores que saltaron la cancha. En concreto, anotaron nueve de los once que gozaron de minutos, siendo David Iriarte y Jacobo Díaz los únicos que no encestaron. Tanto foco anotador provocó que el extécnico del extinto CB Granada, Pedro Martínez, realizaron ajustes en el juego de su equipo que se apreciaron en el segundo cuarto.

Bropleh espectacular

Niang anotó nada más empezar y un triple de Christian Díaz dio la máxima ventaja hasta el momento, 30-22. Una cifra que costó superar. Los de Pin tuvieron una de esas desconexiones que tanto teme el técnico y tras encajar un parcial de 0-8, Manresa empató el choque e incluso se puso por delante gracias a Vaulet. Eso hizo que el preparador granadino decidiera parar el choque a 6:52 del descanso. Una tiempo muerto que sentó muy bien, sobre todo a Thomas Bropleh que se reivindicó con una segunda mitad el cuarto espectacular. El de Denver rompió la sequía con un triple, el primero de los tres que anotó que volvieron loca a la afición rojinegra.

Nada menos que once puntos, ocho de ellos seguidos, anotó el alero norteamericano para volver a situar a su equipo por delante en el electrónico. Su último triple permitió irse al receso de nuevo ocho arriba. El buen porcentaje en tiros de dos (64,7%) y el dominio del rebote permitieron afrontar la segunda parte con buenas sensaciones. Pero no todo estaba hecho.

Pero Bropleh quiere demostrar esta temporada que su debut en la Liga Endesa tardó demasiado. En menos de tres minutos anotó otros tantos triples que levantaron al Palacio y lanzaron a su equipo doce puntos arriba (55-43), provocando que Pedro Martínez tuviera que parar el vendaval del de Denver. Harding seguía a lo suyo en su duelo particular con el ‘3’ rojinegro, que además ayudó en defensa.

Precipitados

No todo estaba hecho. El cuadro catalán no se iba a dar por vencido tan pronto y con un parcial de 0-6 redujo la renta a seis y eso hizo que Pin cortara el ritmo del rival a 5:41. Maye anotó un triple que dio tranquilidad. El acierto desde más allá de 6,75 era extraordinario (10 de 21 y Bropleh 6 de 9). Pero llegó otra desconexión. Los rojinegros, diez arriba, se precipitaron en ataque, en especial Prince Ali, y vieron como, poco a poco, los manresanos fueron acercándose en el marcador.

Pin devolvió a Bropleh a pista pero el Covirán necesitaba calmarse. Badio, con dos triples consecutivos, situó al Baxi a tres puntos. Y de nuevo el de Denver cortó la mala racha pero el choque pareció cambiar de dinámica de cara a los últimos diez minutos en los que se llegó cinco puntos por delante (65-60).

Un parcial de 1-9 en la recta final marcó la recta final del choque

Con un quinteto sin Felicio, Maye y Bropleh arrancó el cuarto decisivo en el que a ambos equipos les costó anotar. Esta vez fue Niang el que asumió la responsabilidad y mantuvo a su equipo mandando en el electrónico en torno a media docena de puntos. A los últimos cinco minutos y medio se llegó ocho arriba. Sin embargo, Vaulet y Badio en un pispás llevaron la emoción a la recta final (76-72).

Cuarto interminable

El intercambio de triples entre Maye y Harding, lo rompió Bropleh. El Covirán llegó a los últimos dos minutos venciendo de cuatro pero un triple de Dani Pérez puso el encuentro en un puño (82-81) a 1:48 del final. Hamilton empató el choque a 82 en un último cuarto interminable con tanto parón y revisiones. Harding dijo aquí estoy yo y anotó en una gran acción particular para poner por delante, tras muchos minutos, a Manresa. Badio anotó un tiro libre a 13,9 segundos del final culminando así un parcial de 1-9 para su equipo y tres de ventaja.

La posesión era rojinegra. Maye anotó de dos pero no era suficiente. Con 7,8 por jugar, Bortolani no falló desde el tiro libre y sentenció el choque pues Renfroe, en la última posesión no pudo anotar el triple que habría mandado a la prórroga el choque. Se nadó pero se ahogó en la orilla. Pese a la derrota, los de Pin se llevaron una ovación que supo a poco. Para ganar partidos en ACB hay que tener equilibrio en todas las facetas y, sobre todo, en la recta final cosa que no logró un Covirán que, no obstante, dio una buena imagen.