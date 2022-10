El 'irrespetuoso' Covirán Granada, a dar la cara ante el invicto Bilbao Basket

Con la tranquilidad que da contar con dos victorias en las tres primeras jornadas, el Covirán Granada regresa al Palacio de Deportes para afrontar un nuevo reto. Y no es otro que derrotar a uno de los tres conjuntos que se mantienen invicto en la Liga Endesa. A la instalación del Zaidín llega el Bilbao Basket (18:00 horas), que ha renovado su plantel y, hasta el momento, el acierto de dicha decisión es innegable.

Los de Jaume Ponsarnau, que alternan la competición doméstica con la Liga de Campeones FIBA, no han podido comenzar mejor el campeonato. Se estrenaron con un triunfo en Badalona ante el Joventut y, posteriormente, las dos jornadas seguidas que disputó como local las aprovechó para vencer con claridad al Real Betis y el Valencia Basket. La imagen de equipo compacto que ha ofrecido le ha llevado a ser uno de los tres conjuntos invictos en el arranque y con esa vitola llega a Granada.

Respeto

Pero enfrente le espera el cuadro de Pablo Pin que ha debutado perdiéndole el respeto a sus rivales y ofreciendo un juego que pocos esperaban, sobre todo por la cantidad de problemas que tuvieron los rojinegros en la pretemporada. Las dos salidas las ha saldado con victoria pero ahora quieren demostrar que la derrota ante el Baxi Manresa fue un accidente. Quizá faltó experiencia en la recta final del choque pero la imagen que ofreció ante sus seguidores los dejó contentos pese a caer.

Tras el fin de ciclo de Álex Mumbrú ha apostado por un técnico con mucha experiencia como Jaume Ponsarnau

Ante el Bilbao Basket, los rojinegros buscan poner en práctica ese juego alegre, con Cristiano Felicio como referente en la zona y la ayuda de los exteriores en momentos decisivos. El buen trabajo que realizaron tanto Christian Díaz, con su descaro, como Lluís Costa junto al poso que aporta Alex Renfroe en la dirección, deben ser parte de los argumentos para ganar a un equipo que tras el fin de ciclo de Álex Mumbrú ha apostado por un técnico con mucha experiencia en equipos de nivel como Ponsarnau.

El rival

Nada menos que nueve han sido los fichajes que ha realizado la entidad vasca. En concreto, los bases Nikola Radicevic (Lietkabelis) y Adam Smith (Hapoel Holon); el escolta Francis Alonso (Unicaja); el alero Xabi Rabaseda (Hereda San Pablo Burgos); los ala-pívots Emil Sulejmanovic (Lenovo Tenerife), Ignacio Rosa (Lleida) y Denzel Anderson (Ostrow Wielkopolski); y el '5' Michale Kyser (Hapoel Holon). Además, logró la cesión por el FC Barcelona del prometedor exterior uruguayo Agustín Ubal (19 años). A ellos se suman los cuatro renovados: Ludde Hakanson, Álex Reyes, Jeff Withey y Andew Goudelock, aunque éste último se encuentra lesionado.

Para Pin y los suyos no será una empresa fácil. Sobre todo porque, aunque los más destacados en anotación son Adam Smith, con 14 puntos de media, seguido por Ludde Hakanson (12,3), todos aportan por lo que tienen numerosos focos anotadores. El hecho de competir en Europa le ha hecho apostar por un plantel de jugadores contrastados para que no le ocurra lo de la campaña 2017-2018, en la que no fue capaz de compatibilizar las dos competiciones y terminó cayendo a la LEB Oro.

Pocas pérdidas

Si no es Francis Alonso en la primera jornada ante el Juventut, frente al que anotó 19 puntos, es Adam Smith ante el Betis con 23 o Hakanson ante Valencia con 13. Un reflejo de los recursos con los que cuenta el cuadro vizcaíno que, salvo en la última fecha ante el cuadro che en la que tuvo 15 pérdidas, suele controlar bien el balón y no regala demasiados balones por falta de concentración. De hecho, es el equipo que menos balones pierde.

Una de las claves del duelo puede estar en el control del rebote. Cuando el Covirán ha dominado esta faceta, ha podido jugar al ritmo que más le conviene que no es precisamente el de, por ejemplo, rivales como UCAM Murcia o Manresa. De hecho, en tierras murcianas, cuando se dejó llevar por la velocidad en el juego de los de Sito Alonso, le fue mal. Los rojinegros son líderes en capturas defensivas con casi 30 por encuentro (29,67) y eso le está permitiendo jugar como más le conviene.

Duelo en la zona

Aunque Bilbao no es un equipo con un gran poderío físico a diferencia de otros rivales, cuenta con un 2,13 en la zona como Jeff Withey, su mejor reboteador. Por lo que su duelo con Felicio promete ser atractivo. El center carioca ofreció su mejor versión en Murcia pese a que su más-menos no reflejó los números que realizó y que permitieron al Covirán lograr el segundo triunfo de la temporada.

Importante también será la aportación de Luke Maye, irregular en cancha delantera pero que no se borra de otras facetas como el rebote. Por su parte, Thomas Bropleh buscará, ante su público, hacer daño desde el perímetro. Sus puntos pueden ser claves ante un Bilbao que quiere igualar su mejor inicio ligero en la ACB con un balance de 4-0. Pero se las tendrá que ver con el ‘irrespetuoso’ conjunto de Pablo Pin.