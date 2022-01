Primera bala del Covirán Granada para certificar su participación en la Copa Princesa

El Palacio de Deportes tiene que ser este domingo una fiesta. O eso, al menos, es lo que espera el Covirán Granada si logra vencer desde las 12:00 horas al Cáceres Patrimonio de la Humanidad. El conjunto de Pablo Pin tienen en su mano jugar por primera vez en la historia de la entidad la Copa Princesa. Ya logró dos Copas de la LEB Plata pero quiere dar un paso más.

Pero este cobra más importancia. Sobre todo porque de lograr el título, además de incrementar su palmarés, obtendrá un premio que puede resultar decisivo al final de temporada como es el garantizarse el factor cancha en los play off por el ascenso a la ACB. Pero antes hay que jugarla. Dos balas tiene el cuadro rojinegro para asegurarse su participación en una final que se disputará en el mes de abril entre los dos primeros clasificados de la primera vuelta de la LEB Oro. Ahora mismo la jugarían Covirán y Estudiantes. Ambos tienen las mismas victorias pero el cuadro madrileño cuenta con un partido menos.

Dos citas

Para concluir la primera ronda, restan dos duelos, este domingo ante el cuadro extremeño y el próximo 13 de febrero en Almansa. Si vencen los dos, no habrá duda. Si logra ganar uno, el porcentaje es muy alto y dependerá principalmente de Lleida u Oviedo aunque no podría certificarla de forma matemática todavía debido a la cantidad de partidos aplazados de todos los equipos. Si no suma ninguna victoria, se complicará su participación.

La cita será especial para Manu Rodríguez, que regresa al Palacio pero con el cuadro rival

Pero los de Pin quieren cerrar cuanto antes esta empresa y quieren, ante su público, celebrar este primer premio del curso. Para ello debe derrotar al Cáceres, un conjunto que cuenta con ocho victorias y siete derrotas en los quince encuentros que lleva disputados (también tiene un duelo menos) y que ha sido capaz de derrotar a rivales como Coruña o Gipuzkoa.

El Covirán Granada acude a la cita con la autoestima por las nubes. Suma cinco victorias de manera consecutiva y no pierde desde el 5 de diciembre. El nivel de forma que posee la plantilla va a más y la calidad que atesora quieren demostrarla en una mañana que promete. Pin no quiere confianzas. Sabe que la euforia no es buena consejera pero cuenta con jugadores con mucha experiencia que no quieren desperdiciar este pico de rendimiento que están ofreciendo. Lo demostraron el pasado miércoles ante el TAU Castelló, y lo quieren refrendar frente a un rival al que el cuerpo técnico respeta, y mucho.

La cita será especial para un integrante del cuadro cacereño. Se trata de Manu Rodríguez, el escolta granadino que regresa a la fue su cancha las últimas cuatro temporadas. No renovó y se tuvo que buscar un destino pero es muy querido en la entidad. El granadino ha acusado durante la primera mitad de la temporada una lesión que le ha permitido disputar únicamente seis partidos pero será de la partido en la que fue su cancha en dos etapas distintas de su carrera deportiva.

El rival

En el choque, que será el segundo de los tres que jugará el equipo de Pablo Pin de forma consecutiva en el Palacio de Deportes, habrá que tener cuidado principalmente con Benoit Mbala. El pívot camerunés promedia 14,7 puntos, 5,5 rebotes, recibe 5,6 faltas y alcanza los 15,8 de valoración por partido. Además, Jorge Sanz y Mateo Díaz (de mal recuerdo para los rojinegros pues ascendió con Breogán) y los exteriores Devin Schmidt, que anota 13’6 puntos por encuentro, y Romaric Belemene son otros focos a los que habrá que prestar atención.

Nadie duda que si el Covirán está a su nivel habitual y domina el rebote como hizo el miércoles, la victoria caerá de bando local. Sería la decimotercera y pondría en bandeja el primer objetivo de la campaña.