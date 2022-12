El Covirán Granada, con poco descanso y con un duro calendario por delante

El Covirán Granada, pese a que no competirá hasta el próximo jueves 29 de diciembre, sigue trabajando pese a las bajas, en una semana algo atípica debido a las fiesta navideñas. Los de Pablo Pin comenzaron este martes a trabajar y lo harán hasta el próximo viernes día 23. El cuerpo técnico ha optado por dar descanso a sus jugadores el sábado, Nochebuena, y el domingo, Día de Navidad.

Los rojinegros no tendrán vacaciones como tal debido al intenso calendario que deberán afrontar pero son fechas señaladas para estar con la familia, aunque algunos elementos del plantel como los extranjeros no podrán disfrutarlas debido al poco tiempo que tendrán de descanso y no poder viajar a sus países de origen.

Duros rivales

Y es que el cuadro granadino, que suma cuatro derrotas seguidas, tiene por delante un durísimo calendario en el final del año 2022 y el arranque de 2023. Para empezar, se medirá el día 29 al Lenovo Tenerife, segundo clasificado de la Liga Endesa con un balance de nueve triunfos y tres derrotas. Cinco días más tarde, y con Nochevieja de por medio, visitará el Palacio de Deportes el Cazoo Baskonia el martes 3 de enero. Ambos choque se disputarán a las 21:30 horas.

En la jornada 15 de la ACB, los de Pin visitarán el Palacio Municipal de los Deportes de Badalona para medirse al histórico Joventut el próximo 7 de enero (20:45 h.). Y por si fuera poco, a la instalación del Zaidín acudirá el Real Madrid, actual líder en solitario de la Liga Endesa, que suma diez victorias y dos derrotas en las doce jornadas que se llevan disputadas.

Felicio

Sin Dejan Todorovic, aunque se espera que pueda estar disponible para el duelo de Badalona, además de Luke Maye y Cristiano Felicio, la calidad de los rivales que tendrá enfrente puede hacer que los rivales de abajo se acerquen peligrosamente a los granadinos en su balance de victorias y derrotas.

Por otra parte, Cristiano Felicio se someterá este miércoles a una operación para comenzar el trabajo de restablecimiento de la fractura que sufrió en la meseta tibial durante el encuentro que disputó su equipo en la pista del Zaragoza. El pívot se pondrá en manos de los especialistas Arjona y Alguacil.