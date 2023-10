Porfirio Fisac, entrenador de Zaragoza: "El Covirán Granada tiene una plantilla muy bien hecha"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, destacó que la clasificación no está haciendo justicia con el Covirán Granada, su rival de la próxima jornada porque considera que está jugando "muy buen baloncesto y haciendo bien las cosas".

"Tiene un buen quinteto titular, de muy buen nivel y muy buenas rotaciones. Tiene veteranía con algún jugador español y una plantilla muy bien hecha, con mucho criterio y ha perdido partidos en la prórroga y en el último minuto", analizó en rueda de prensa Fisac.

El técnico del equipo aragonés considera que el partido ante el conjunto granadino es "importante" igual que lo van a ser los que les enfrentarán a un grupo de ocho o diez equipos que consideran que van a estar parejos en la clasificación luchando por los mismos objetivos.

"Por eso cada partido es imprescindible para el final de liga y es lo que queremos hacerles ver a los jugadores. Son partidos de muy buen nivel, difíciles, la igualdad en las plantillas es máxima y nosotros no estamos haciendo las cosas todo lo bien que quisiéramos", resaltó advirtiendo también del peligro de subestimar al equipo granadino por el hecho de que todavía no haya ganado. "Si alguien se cree superior a Palencia o Granada porque no hayan ganado es un error grave porque hay mucha igualdad entre los ocho o diez equipos que vamos a pelear todo el año por lo mismo", avisó.

El entrenador del conjunto aragonés ha puesto también en valor el empuje de la afición del Covirán: "Tienen un aliento para ellos y se hacen una afición entrañable pero sobre todo es un grupo de jugadores que saben por lo que pelean y la dificultad que hay".

Porfirio Fisac opina que estos duelos son una gran batalla para disfrutar porque se van a medir a un equipo con mucho ritmo, con las ideas claras de quiénes son sus jugadores básicos, los que tienen que hacer el trabajo ofensivo y quién tiene que hacer el defensivo por lo que considera a Coviran Granada como un equipo "difícil y con muy buena idea ofensiva".

El preparador de Fuenterrebollo se ha congratulado de tener por primera vez a todos sus jugadores en condiciones aunque ha reconocido que no todos están al 100%. "A nivel físico todos van adquiriendo un tono importante. El otro día se recuperó Trae Bell-Haynes, que era vital porque era nuestro base programado y Cinciarini cada día está adaptándose más y más cómodo con el grupo y el grupo con él", ha desvelado.

A este respecto Fisac ha señalado que Emegano ya ha dado un paso adelante en el tono físico, que Watt tiene la necesidad "de que el grupo le acepte y que él acepte al grupo en cuanto a juego se refiere y que Mencía es un jugador "a largo plazo" al que quieren ceder.