El Covirán Granada, sin margen para el error

Restan cuatro jornadas para el final de la liga regular en la LEB Oro y el Covirán Granada tiene poco margen de error si quiere lograr el ascenso directo a la ACB. El conjunto de Pablo Pin ha sumado dos derrotas en las últimas tres citas que ha disputado y no quiere sumar una tercera que podría hacerle perder el liderato si Estudiantes vence, este domingo, al ya descendido Huesca a domicilio.

El técnico rojinegro ha solicitado a la afición un “voto de confianza” para su equipo porque la realidad es que su temporada está siendo muy buena pero para que sea extraordinaria hay que rematarla. Dos encuentros en casa y otras dos citas a domicilio le restan al cuadro granadino pero ya siente la presión del conjunto madrileño, que tras la victoria el pasado miércoles ante Palma tiene el mismo número de triunfos y derrotas (23-7). El average es lo que hace que el Covirán se mantenga en la primera plaza pero un pinchazo más, siempre y cuando el ‘Estu’ gane, le otorgaría el liderato a los del Ramiro de Maeztu.

Magia y alegría

Pero la plantilla tiene mucha experiencia. No son unos recién llegados y saben que tienen calidad para no perder los nervios en la fase decisiva de la temporada. Pin quiere quitarle presión a sus jugadores con un discurso de apoyo, como no podía ser menos, consciente que si no se asciende directo, en un playoff y posterior final a cuatro la cosa cambia mucho. Por ello, le ha pedido a sus pupilos que recuperen la “magia” y la “alegría” en su juego para sumar la vigésimo cuarta victoria del curso.

Para ello, deben vencer al CB Prat, el filial de Joventut de Badalona, al que quizá le falte experiencia pues cuenta con una plantilla que es una mezcla de juventud y veteranía y que se está jugando, al igual que Juaristi, evitar el descenso a LEB Plata. Todo ello le hace ser un rival peligroso aunque tan sólo ha sumado diez triunfos en 30 jornadas. Entre sus resultados, destacan las victorias ante Alicante o Estudiantes en casa o Palencia, Almansa y Castellón a domicilio. Por tanto, ante cualquier atisbo de confianza, los catalanes lo aprovechan y más jugándose la permanencia.

El cuadro de Josep Maria Berrocal es consciente que un triunfo en el Palacio de Deportes le sacaría momentáneamente del descenso tras la derrota de Juaristi el pasado viernes ante Coruña. Y con esa actitud llega a Granada con un líder destacado por encima de todos. Se trata del base norteamericano Shawn Crockett, que promedia 13,9 puntos por encuentro y que junto a Sergi Costa forma un dupla de playmaker de la que tanto Lluís Costa como Christian Díaz y Germán Martínez deberán estar muy pendientes.

La experiencia la aporta Marc Blanch, que cuenta con 40 años, siendo el pívot colombiano Andrés Ibargüen el siguiente jugador más veterano con 26. A partir de ahí, todos son jugadores sub 23, algunos en formación pero con el sello de la ‘Penya’. Su desparpajo ya la demostraron en el duelo de la primera vuelta, en la que plantaron cara a los de Pin, que vencieron por cuatro puntos (64-68) no sin sufrimiento en un gran partido de Sergi Costa.

Juventud y talento

El resto de posiciones exteriores se las reparten Miguel Allen, sobrino del histórico jugador de la NBA Ray Allen y que ya brilló en el pasado Campeonato de España júnior disputado en Granada, además de Yannick Kraag, que aporta 9,3 puntos por partido y Zsombor Maronka, jugador más físico.

Se espera un buen ambiente en el Palacio de Deportes

Por dentro, Berrocal cuenta con Adrià Domenech y Arnau Parrado en la posición de ala-pívot mientras que el puesto de center se lo reparten Andrés Ibarguen y Kriss Helmanis. Su buen nivel físico le permite imponer un ritmo alto a los partidos, por lo que el que equipo que logre imponer su estilo de juego tendrá mucho ganado. Peligroso en el rebote ofensivo gracias a su poderío interior como el CB Prat tenga su día, puede generar muchos problemas porque talento tiene. Por ello, ser un martillo pilón, como se ha visto más de una vez en el Palacio a los de Pin y dominar desde el inicio, puede resultar clave ante un equipo acuciado por la necesidad de ganar para alejarse del peligro.

Otro factor determinante puede ser la afición. La coincidencia del choque que dos horas y cuarto antes disputa el Granada CF en Los Cármenes hará que muchos tengan una doble sesión de deporte de alto nivel y acudan a las gradas a apoyar a un equipo que quiere ser de la ACB la próxima campaña.