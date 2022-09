Pablo Pin: "El Covirán Granada irá a la Copa de Andalucía a competir como podamos"

El Covirán Granada tendrá una buena oportunidad para demostrar su potencial este fin de semana con la disputa de la Copa Andalucía en la que se medirá a Unicaja y Real Betis. Sin embargo, el cuadro entrenado por Pablo Pin no llega en las mejores condiciones a la cita que se disputará en La Línea de la Concepción.

Los problemas físicos, aunque no especialmente graves, se han cebado con los rojinegros, que acudirán a tierras gaditanas con un único base, Christian Díaz. Para el técnico granadino esas lesiones son “pequeños problemas que no permiten avanzar porque cuando metes conceptos nuevos hay jugadores que lo ven pero no lo trabajan y cuesta”. Lo que le llevó a decir que “queramos o no, eso nos va retrasando pero es lo que hay y las lesiones son parte de esto”. Eso sí, descartó incorporar nuevos jugadores.

Bajas

Ni el viernes ante Unicaja ni el sábado frente el Real Betis podrán jugar Dejan Todorovic, que sigue teniendo dolor en su rodilla pero que ya va entrando en la dinámica del grupo. Tampoco Lluís Costa, que el cuerpo técnico espera que esté disponible la semana que viene. Por su parte, Alex Renfroe ha viajado a Estados Unidos para el nacimiento de su tercer hijo y Cristiano Felicio hasta el sábado no llega a España. A ello se suma David Iriarte que sigue con su proceso de recuperación.

En cualquier caso, y tras declarar que “más que fijarnos en los rivales, tenemos que intentar hacer el mejor juego que podamos con las condiciones que tenemos”, sí dejó claro que “intentaremos competir y habrá oportunidades para otros jugadores”, por lo que pidió “sacar la polivalencia que tenemos en nuestra plantilla”.

Los 24 segundos

Pin, que hasta este miércoles no había podido entrenar en el Palacio de Deportes con el reloj de 24 segundos algo impropio para un equipo ACB, espera que los responsables de la instalación cambien también los aros cuanto antes mejor. Sin embargo, no dudó en señalar que su equipo tiene que mejorar “el rebote y la concentración”. Principalmente porque es consciente que no se pueden permitir, como ocurrió ante Melilla en el duelo de preparación, tener “seis o siete minutos de desconexión ni cometer errores de bulto porque en ACB cualquier equipo te castiga”. De ahí que necesite a sus jugadores “enchufados en cualquier momento”.