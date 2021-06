La ACB está a tan sólo dos victorias

Pablo Pin: "Hemos logrado una victoria de mucha casta y especial"

El entrenador del Covirán comenzó su rueda de prensa dándole las gracias a la afición granadina y reconoció que “me he emocionado porque me ha recordado al Palacio de Deportes de las grandes ocasiones, ese que yo he vivido desde que era un niño”. Respecto al choque, señaló que “a nivel defensivo hemos estado muy muy bien, con un primer cuarto de muchísima energía”. En cuanto al segundo parcial, resaltó que “nos han metido 12 puntos fruto de los rebotes ofensivos que ellos han capturado”. Tras el descanso, manifestó que “el tercer cuarto no hemos empezado bien pero ahí ha aparecido Christián Díaz, que ha sacado sus galones, es un pedazo de jugador y gracias a sus lanzamientos nos ha metido en el partido”. Pin dejó claro que “a nivel defensivo estábamos muy bien en el último periodo y hemos logrado una victoria muy especial, bonita, de una casta y esfuerzo enorme, por lo que tengo que felicitar a mi equipo”.