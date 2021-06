El Covirán Granada, a un pasito de la final

El Covirán Granada logró la machada de igualar la serie ante el Leyma Coruña. Lo hizo a lo grande y arrancando dejando claro que quería volver a Granada para jugarse el pase a la final de la LEB Oro ante su afición. Dobló a su rival en el primer cuarto anotando nada menos que 26 puntos (13-26), lo que le permitió adquirir una confianza que le hizo, pese a perder los otros periodos, poder administrar su renta para lograr un triunfo de calidad, de esos que llenan el depósito de la autoestima. Pero ahora toca rematar en casa.

El estilo de juego del conjunto de Pablo Pin se basa mucho en jugar con sus especialistas en el perímetro. Porque aunque lo fundamental en el baloncesto es el equilibrio, cuando un equipo está acertado desde más allá de 6,75 tiene muchas opciones de vencer. Eso fue lo que ocurrió en el Palacio de Deportes de La Coruña, donde se logró un 43% de acierto. En especial destacó Thomas Bropleh con seis triples, demostrando una vez más el de Denver que cuando tiene su día es casi imparable.

El paso adelante

La aportación de jugadores que, hasta el momento, no estaban contando con tantos minutos como hubieran deseado, fue determinante para vencer a un rival que no lo pondrá fácil este miércoles pero que sabe que ante los rojinegros no podrá relajarse. Un claro ejemplo de ello fue el capitán. Alejandro Bortolussi, que ha tenido varios problemas físicos a lo largo de la temporada, demostró su personalidad aportando en 19 minutos 11 puntos (5/6 en tiros de campo), cinco rebotes, una asistencia y dos faltas recibidas. Pero fue la intensidad que puso sobre la cancha, esos intangibles que muchas veces no se valoran, lo que contagio a su equipo para subir un escalón físico para tratar de igualar la fortaleza de los gallegos.

El otro ejemplo fue Gonzalo Bressan. El joven pívot, ante la ausencia de Edu Gatell, ayudó en la pintura para dar descanso a sus compañeros y también en el rebote. Saber que se puede contar con él es una gran alegría para Pin, que llevaba tiempo sin darle minutos de calidad. Pero el center argentino de 19 años respondió para alegría de toda la expedición.

A rematar

Volver a Granada y no dar por terminada la temporada era el objetivo del Covirán y se logró. Este miércoles, desde las 21:00 horas, será el momento de demostrar que el triunfo en tierras coruñesas no fue una casualidad. No será fácil, todos lo saben. Pero ese punto de más de confianza que ha otorgado ganar a los de Sergio García en su casa deber servir para afrontar la cita sin miedo ante un duro rival.

A tres victorias

Así dicho parece poco pero el Covirán Granada está a tan sólo tres triunfos de lograr el ascenso a la ACB con todo lo que ello supone. Si esto se lo dicen a ese grupo de jugadores que decidieron hacer un esfuerzo en sus vidas y sacar un equipo sénior en Primera Nacional bajo el nombre de Tourapp Fundación CB Granada hace ahora poco menos de nueve años, no se lo creen. Esa semilla, con Pablo Pin a la cabeza en la dirección técnica, poco a poco ha ido creciendo y ya se está muy cerquita del sueño de devolver a Granada a la máxima categoría. Pero nada se ha conseguido aún y mal harían los rojinegros en pensar que está todo hecho.

La cita esperada

Pocos dudan que de poder contar con el Palacio de Deportes lleno mañana, la final no se le escaparía al Covirán. Pero no será así. Las limitaciones harán que la instalación del Zaidín presente un aspecto que no es el deseado para una cita tan esperada. Pero los 1.500 espectadores que se den cita debe dejarse la piel animando a su equipo, como hizo su equipo en tierras gallegas. Unos privilegiados que son la representación de una ciudad que quiere volver a tener a su equipo de baloncesto en la élite. Toca dejarse las gargantas. La ocasión lo merece.