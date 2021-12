Pablo Pin: "Hay que jugar muy bien ya no sólo para ganar sino para poder competir"

Pablo Pin, técnico del Covirán Granada señaló en la previa del duelo ante Estudiantes que se ha visto obligado a cambiar la rutina durante la semana “para que puedan venir jugadores júniors a ayudarnos en los entrenamientos”. Lo que sí tiene claro es que su equipo “es bastante estable a nivel mental tanto en la victoria como en la derrota y afrontamos el partido con confianza y con la idea de seguir con nuestra línea de juego”.

Sobre el rival, apuntó que “nos medimos a un gran equipo que tiene muchísimas y diferentes armas y jugadores de primer nivel, por lo que hay que jugar muy bien ya no sólo para ganar sino para poder competir”. Aunque reconoció que “no estamos en nuestro mejor momento físico porque llevamos tirando dos meses con nueve jugadores y tienen mucha carga de minutos”, sí apeló a la fuerza del grupo porque “es el momento de superarnos. No nos podemos quejar por nada y los que estemos, tendremos que competir al máximo”.

Refuerzos

Lo que sí tiene claro es que “si hay más lesiones, algo tendremos que hacer en la plantilla y ya no sólo para jugar sino en el día a día, porque estamos cambiando las sesiones para que los canteranos puedan entrenar con nosotros. Es un tema que está hablado con el presidente”. Respecto a las claves del duelo, afirmó que será muy importante “jugar un partido con ritmo. Ellos intentan jugar en pocos segundos y el que sea capaz de dominar el rebote e imponer su estilo tiene mucho ganado. Pero, eso sí, avanzó que “a campo abierto son muy peligrosos”.

Por último, resaltó que sólo el hecho de que “se nos considere que podemos ganar a Estudiantes para nosotros debe ser un orgullo. Las expectativas tienen que ir con dosis de realidad. Lo estamos haciendo bien, el equipo desprende cosas positivas y por ello hay que salir a por todas”.