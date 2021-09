El Covirán Granada muestra detalles pero cae ante el gran favorito de la próxima LEB Oro

El Covirán Granada no pudo lograr el triunfo en su duelo de presentación ante su afición. Una nueva edición del Memorial José Enrique de la Cruz que dejó algunos aspectos interesantes en el juego de los granadinos ante el gran favorito de la LEB Oro para volver a la Liga Endesa, un Estudiantes que supo esperar su momento para remontar un partido (72-76) en el que los de Pablo Pin llegaron a dominar por diez puntos en el tercer cuarto.

Comenzó frío el conjunto rojinegro, que encajó un 0-6 en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, y gracias a su capacidad reboteadora en cancha trasera, fue adquiriendo confianza y, aunque tardó dos minutos y cuarenta y cinco segundos en anotar, desde entonces se sintió mucho más cómodo. La mejora en defensa le permitió estar cerca del cuadro colegial hasta que Thomas Bropleh decidió que quería jugar. El de Denver anotó ocho puntos de manera consecutiva, seis de ellos gracias a sus lanzamientos desde el perímetro con un triple desde 8 metros incluido, que provocaron que el Covirán comenzara a dominar en el electrónico. Un 10-0 que volteó el resultado, lo que hizo que Jota Cuspinera se viera obligado a parar el choque tras el giro de guión que dio el partido.

Igualdad

Estudiantes, con jugadores importantes lesionados como Edwin Jackson o Rubén Domínguez, se encomendó al acierto desde los tires de libres de Johnny Dee para volver a mandar en el marcador pero la igualdad entre, a priori, dos de los candidatos a pelear por el ascenso a la ACB, fue la tónica. Pin no pudo contar con David Iriarte, por lo que durante varios minutos Pere Tomàs jugó de ‘cuatro’ en un primer acto que concluyó con ventaja de tres para los visitantes gracias a un triple sobre la bocina de Dee (19-22).

Bropleh, Germán Martínez y Niang fueron los jugadores más destacados

El entrenador nazarí ya ha declarado durante esta pretemporada que quiere que Germán Martínez dé un paso adelante a nivel ofensivo. Y parece que el canterano le ha hecho caso. Tras una primera canasta de Dee, que siguió a lo suyo en el arranque del segundo parcial, el escolta granadino dijo “aquí estoy yo” y se echó el equipo a su espalda. Tanto que con tres triples de manera consecutiva y una gran asistencia para que Tomàs completar un contraataque, permitió que el Covirán gozara de su mayor renta (30-24), obligando a Cuspinera a solicitar el segundo tiempo muerto del choque. Encima, taponó un lanzamiento del máximo anotar madrileño, por lo que fue ovacionado por una afición ávida de tener un ídolo local.

Imprecisiones

El choque entró, desde entonces, en una pelea defensiva con numerosas imprecisiones en ambos conjuntos hasta que Niang, con un mate, rompió la dinámica de una cita que fue un banco de pruebas para ambos entrenadores con el objetivo de repartir minutos. Aunque no para Johnny Dee, que demostró la calidad que posee, siendo la referencia en ataque de su equipo, sea en estático o en transición. De su talento (anotó 16 puntos) dependió el ataque del ‘Estu’, que no se fue al descanso por delante gracias a una canasta in extremis de Jacobo Díaz que dejó el 39-38 en el electrónico.

Tras un periodo de receso más corto de lo habitual debido a que Estudiantes lo solicitó para poder volver a Madrid en avión -ya quisiera Pin que sus jugadores viajaran así-, la segunda mitad arrancó de nuevo con numerosas imprecisiones por parte de ambos conjuntos. Se notaba que era pretemporada pero, a buen seguro, que a ninguno de los dos técnicos les gustó tantos errores en el juego de sus respectivos equipos. A falta de entendimiento colectivo, los rojinegros optaron por la calidad individual de hombres como Jacobo Díaz, Lluís Costa o Thomas Bropleh para, a base de lanzamientos exteriores, ir poco ampliando su renta, alcanzando los diez puntos gracias a tres triples de manera casi consecutiva (52-42).

Se esfuma

Se supo frenar a Dee pero no a Arroyo, Faggiano y Beirán, que con cuatro triples seguidos, devolvieron la emoción al amistoso recortando, en un pispás, la ventaja que tanto trabajo había costado lograr. Se llegó así a los últimos diez minutos dos puntos arriba (58-56).

En el cuarto decisivo y pese a las 20 pérdidas del ‘Estu’, fueron los de Cuspinera los que se mostraron más sobrios en la parcela ofensiva y, de hecho, voltearon el electrónico, obligando a Pin a parar el encuentro a 6:37 del final con 64-65. Fue el momento de acabar con las probaturas, formando el técnico nazarí con un quinteto mucho más físico con Costa de base, Bropleh y Tomàs en el perímetro y Jacobo Díaz y Niang por dentro. Pero el duelo había tornado de manera definitiva a favor de uno de los equipos históricos del baloncesto nacional. Nacho Martín, ex del extinto CB Granada, asumió la responsabilidad y lanzó a su equipo seis arriba a falta de cuatro minutos.

Pin no pudo contar con Iriarte, Pardina ni Ellisor, que se espera que llegue esta semana

En el intercambio de canastas los beneficiados fueron los madrileños. El ‘plan físico’ no salió del todo bien y se optó por tres ‘bajitos’. Pero tampoco funcionó. Una pérdida de Costa con un pase por la espalda a Pere Tomàs que su íntimo amigo no vio, terminó por frustrar las opciones de victoria en una cita en la que se pudieron ver detalles interesantes pero también muchas errores no forzados. Es la pretemporada y esas cosas pasan. Resta un duelo de preparación antes del inicio de lo realmente importante.