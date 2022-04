Pablo Pin, entrenador del Covirán Granada: "He visto demasiada presión y responsabilidad en la cara de mis jugadores"

Pablo Pin, entrenador del Covirán Granada, fue contundente al término del choque: “Ellos han merecido más que nosotros”, señaló nada más sentarse en la sala de prensa del Palacio de Deportes. El técnico del Covirán que se mostró “jodido” por la derrota y declaró que “el otro día decía que la LEB Oro comenzaba ahora. Mi sensación es que no he sido capaz de transmitirle a mi equipo ese mensaje”.

Para Pin su equipo empezó “bien y jugando con ritmo pero nos descentramos, dejamos de defender y Gipuzkoa lo aprovechó”. Respecto al segundo cuarto señaló que “estuvimos muy estáticos y no hicimos nuestro baloncesto”. Más contento se mostró tras el descanso en la que “hicimos varias defensas seguidas buenas pero con seis arriba hemos desperdiciado una buena renta y ellos lo han aprovechado para ponerse por delante”. Eso sí, dejó claro que “el partido no se ha perdido al final” y es que considera que esta fase de la temporada se gana “con cada defensa, en cada bloqueo y jugando con concentración”.

El ritmo

Cuestionado sobre si vio a su equipo teniendo el control del choque, matizó que “en esta liga jugar sólo quince minutos, los cinco primeros y el tercer cuarto no vale para nada. El ritmo ha sido suyo totalmente”.

En cualquier caso, se sinceró y apuntó que “he visto caras de gente muy presionada y exceso de responsabilidad. Esto ya ha ocurrido varias veces. De repente somos favoritos y no es así. Tenemos que ir día a día y seguir disfrutando”. Por último, expuso que “nuestra presión es jugar bien al baloncesto”, sentenció.