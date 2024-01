Fotis Katsikaris se estrenará ante el Covirán Granada como técnico del Girona “con un juego dinámico”

El Covirán Granada no sabe qué se encontrará el próximo domingo a las 12:30 horas en Fontajau ante el Girona en un choque clave en la pelea por la permanencia en la ACB. Y es que tras la destitución de Salva Camps, después de encadenar la séptima derrota consecutiva, los gerundenses han contratado al entrenador griego Fotis Katsikaris.

Katsikaris, de 56 años, cuenta con una amplia experiencia como entrenador en la ACB. Dirigió al Valencia Basket de 2006 a 2008; al Bilbao Basket de 2009 a 2013; al UCAM Murcia de 2015 a 2017; al Iberostar Tenerife (2017-2018), al Herbalife Gran Canaria (2019-2020) y al Unicaja de 2020 a 2022. Suma en total 349 partidos en la Liga Endesa, con 192 victorias y 157 derrotas. Katsikaris también ha entrenado en las ligas griega, rusa e israelí y a las selecciones rusa y griega, además de ejercer como ayudante en el equipo de la NBA Utah Jazz.

Cita clave

Aunque es un técnico conocido, todo el scouting que el cuerpo técnico rojinegro ha llevado a cabo en las últimas semanas no servirá tanto como en un principio de haber continuado en el cargo Salva Camps. Y es que la cita es clave para los de Pablo Pin, que cuentan con seis victorias en su haber mientras que los catalanes tienen siete. Además, en el duelo que se disputó en la primera vuelta venció el cuadro presidido por Marc Gasol por 91-102, por lo que el basket average también puede ser muy importante. Once puntos a remontar por el cuadro rojinegro que no será fácil de lograr.

En su presentación, el nuevo técnico del Girona declaró que “no quiero confundir a mis jugadores con cosas nuevas ni con mucha información”. Pero sí prometió un “juego dinámico” y avanzó que en ataque el equipo debe “jugar rápido, pero sin prisas” y “compartir el balón y no buscar el tiro bueno, sino el perfecto. Porque siempre hay un tiro bueno, un tiro malo y un tiro perfecto, con un 'extra pass'”. “En defensa está el tema táctico, pero también el esfuerzo de cada uno”, añadió.

Además, se mostró “convencido” de sacar adelante una “situación complicada” y aseguró que “lo más importante es recuperar la confianza”. Por ello, declaró que “el primer mensaje que voy a dar al equipo es que hay que olvidar lo que ha pasado y mirar hacia adelante, siendo positivos, sacando todo lo bueno que tenemos y tapando las carencias que tiene cada uno. Hay que pensar en positivo y seguir”, dijo el nuevo inquilino del banquillo de Fontajau.