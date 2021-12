Unos días de descanso con mucha precaución

El Covirán Granada sumó un nuevo triunfo y cerró el año 2021 en el Palacio de Deportes tras una semana complicada tanto deportivamente como personalmente para algunos componentes del plantel rojinegro. Los de Pablo Pin se han acostumbrado a jugar sin dos piezas importantes y están ofreciendo un gran rendimiento que espera que se prolongue en el próximo año. Aunque antes quieren ganar el próximo martes al CB Prat, otro equipo de la zona baja de la tabla clasificatoria como lo era el Juaristi ISB, que opuso resistencia en los tres primeros cuartos.

Sin embargo, la situación de la pandemia comienza a generar dudas en la entidad. Restan cinco encuentros para el final de la primera vuelta, prevista para el 21 de enero pero debido a la cantidad de encuentros que se están empezando a aplazar debido a las casos positivos en las distintas plantillas, no parece fácil que para esa fecha se hayan celebrado todos.

Dudas

El técnico del Covirán no las tiene todas consigo porque hay equipos que ya tienen hasta tres duelos pendientes. Una situación incontrolable que para Pin “no es más que el inicio de la rueda”. El técnico ya ha hablado con sus jugadores y en estos días de reuniones familiares, les ha pedido prudencia para que sus pupilos no se contagien algo que no obviamente nadie quiere pero no se puede elegir, aunque sí tomar medidas preventivas para minimizar el riesgo.

Otra más

Lo importante para el cuadro nazarí es que sigue ganando. Con bajas, con mayor o menor brillantez, tras semanas complicadas...se vence. Y esa es la mejor noticia. Ya lo apuntó el preparador granadino al término del del duelo del pasado martes: “Es de esos partidos que es importante sacar adelante”. Y así fue pese a no realizar el mejor juego de la temporada. Pero en citas de ese tipo, la calidad manda y en ese sentido, el Covirán Granada cuenta con una buena baza. Porque los días que no está jugando bien Pere Tomàs aparece Jacobo Díaz, y sino Lluís Costa, o Gatell o Iriarte...

Niang

Pero en el duelo ante Jauristi destacó una figura por encima de todos. Se trata de Mamadou Niang. El pívot senegalés es de esos jugadores que no hacen ruido, casi siempre cumplen, no genera problemas y siempre aporta. Su carácter le hizo no exteriorizar el fallecimiento de su hermano la pasada semana. Él siguió trabajando y entrenando y obtuvo su recompensa. Cuajó uno de sus mejores partidos hasta el momento siendo el jugador más valorado del choque gracias a sus 13 puntos (sin fallo en los tiros de dos), cinco rebotes, dos recuperaciones, cinco faltas recibidas, dos tapones...para 25 de valoración.

Se llevó una gran ovación de los aficionados cuando fue cambiado, como reconocimiento a su labor en la pista y también para que sienta el calor de la grada en una semanas complicada para él a nivel personal. Pin se alegró mucho de él y señaló en rueda de prensa que “ojalá sea el punto de inflexión de su trayectoria en este equipo porque se lo merece”.

Hasta el día 8

Los rojinegros no tendrán vacaciones. Apenas varios días de descanso con motivo de los días más señalados de la Navidad. Tras el duelo del martes 28 ya no volverán a jugar en casa hasta el día 8 aunque antes deberán recuperar el día 4 el choque ante Alicante (20:30 horas). Ante los castellonenses la cita estaba prevista inicialmente para las 18:30 horas pero que, debido a la coincidencia con el choque que el Granada CF disputará en Los Cármenes ante el FC Barcelona, hará que cambie de hora, celebrándose a las 20:30 h. Será una jornada muy intensa para los aficionados al deporte de Granada. Al Palacio llegará TAU Castelló, actual séptimo clasificado. Un duelo que desde la entidad se espera que presente un gran ambiente teniendo en cuenta que en torno a 18.000 personas acudirán al fútbol dos horas antes. Eso hay que aprovecharlo para que la instalación del Zaidín presente una gran entrada como ocurrió ante Estudiantes. El equipo lo merece.