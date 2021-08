El Covirán Granada comienza a trabajar

Setenta y un día después de perder ante Breogán y no poder ascender a la ACB, el Covirán Granada arrancó este lunes la pretemporada de la décima campaña de su historia. Lo hizo con las ausencias de los norteamericanos Thomas Bropleh y James Ellisor, que llegarán a la ciudad en los próximos días una vez obtengan toda la documentación necesaria para viajar, pero con la ilusión de haber conformado, a priori, una plantilla de garantías.

Los jugadores de Pablo Pin, que esta temporada contará con la novedad en su cuerpo técnico de Sergio Pinzas en la preparación física y Nico Megías en el apartado de la técnica individual, regresaron al trabajo tras superar los reconocimientos médicos en el hospital Inmaculada. Además, fueron sometidos a un electrocardiograma, una analítica completa y un análisis de orina así como un test Covid-19 en el que todos dieron negativo.

Primera sesión

Ya por la tarde pisaron por primera vez el parqué del Palacio de Deportes, con la incorporación de cuatro jugadores de la cantera y la presencia de Joan Pardina, aún en proceso de recuperación de su lesión de rodilla. Durante toda la semana, y hasta el sábado, los rojinegros realizarán sesiones de entrenamiento antes de afrontar el día 8 el primer encuentro de pretemporada ante Alicante en el Pabellón Veleta.

Pablo Pin: “Ha sido un verano más corto de lo habitual pero en algunas renovaciones ya trabajamos durante la pasada temporada”

Pin señaló en la puesta en escena de su equipo que “ha sido un verano más corto de lo habitual pero en algunas renovaciones ya trabajamos durante la pasada temporada”. El técnico granadino apuntó que “los jugadores que han llegado han sido realmente los que nos habíamos puesto como objetivo”. Sobre su plantilla, resaltó que “hemos ganado en el apartado físico. Somos más altos, con más envergadura y en algunos casos como Tomàs o James Ellisor con capacidad para jugar en varias posiciones al igual que Jacobo Díaz”. Todo ello hizo que reconociera que “creo que hemos hecho un gran equipo”.

En concreto, matizó que “tenemos tres posiciones muy definidas como Lluís Costa en el puesto de base y Mamadou Niang y Gatell en el ‘cinco’, pero el resto son jugadores polivalentes”. Un aspecto que puede ser muy importante teniendo en cuenta que Pardina tardará en entrar en la dinámica de grupo. Cuestionado sobre un posible salto de calidad de su plantilla tras las nuevas incorporaciones, declaró que “creo que hemos cambiado a nivel físico, eso sí. La idea es tener una plantilla más larga pero el salto de calidad ya se verá”.

"Buen equipo"

Respecto a las expectativas creadas en torno a su equipo, fue contundente al manifestar que “no es nada nuevo. Desde que nacimos siempre hemos partido con esa bandera que nos ponen pero no debemos caer en la trampa. Es una cosa externa que no podemos controlar pero hay gente a la que interesa que sea así, pero para ello hay que un análisis del resto de conjuntos de la LEB Oro”. Al hilo, matizó que “estoy convencido que vamos a ser un buen equipo pero también lo va a ser Estudiantes, Palencia, Alicante, Melilla, Coruña, Gipuzkoa o Girona. En esta competición lo que hayas hecho en el pasado no se respeta”. Por tanto, en su discurso quiso dejar claro que “tenemos que partir de cero y saber quienes somos porque, aunque hemos mejorado a nivel económico, hay otros equipos por encima nuestra, por tanto lo que hay que hacer es trabajar”.

Novedad

Por último, respecto a contar con un conjunto en Primera Nacional sénior, lo definió como “una forma de crecer como club y además contar con jugadores que nos ayuden en los entrenamientos a lo largo de todo el año porque siempre hay problemas físicos. Llevábamos tiempo peleándolo y era algo fundamental”. “Para mí es una tranquilidad”, sentenció.