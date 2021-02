El regreso más esperado del Covirán Granada

Cuarenta y dos días han transcurrido desde que el Covirán Granada disputó su último encuentro oficial. Seis semanas justas en las que los de Pablo Pin han visto como el coronavirus ha hecho acto de presencia con insistencia en los rivales a los que tenía que enfrentarse desde que el pasado 22 de diciembre venciera en tierras oscenses al Huesca. Los duelos ante Almansa, Murcia, Real Canoe y Lleida tuvieron que ser suspendidos por positivos en Covid-19 en las plantillas rivales y ahora toca recuperarlos.

Pero el descanso obligado ya terminó y los rojinegros comienzan a ponerse al día. Tras suspenderse a última hora del pasado viernes el encuentro ante Canoe, los nazaríes al fin volverán a competir. Será este martes desde las 18:30 horas en el Palacio de Deportes ante el Força Lleida, conjunto que derrotó al Covirán en la primera vuelta por 83-79.

Recuperados

Como es obvio y tras tanto tiempo sin jugar, la mayor preocupación en el seno del cuerpo técnico granadino es cómo responderán los jugadores ávidos por volver a saltar a la cancha. Y es que en seis semanas casi da tiempo a hacer una pretemporada. Este tiempo, al menos, ha servido para que todos aquellos que tenían molestias físicas o lesiones como Lluís Costa, Christian Díaz, Thomas Bropleh o Manu Rodríguez se recuperen completamente, por lo que Pin podrá contar con el plantel al completo para medirse a los de Gustavo Aranzana.

Los ilerdenses, que también cuentan con una plantilla corta de diez jugadores tras dar durante la temporada varias bajas, visitan Granada con un balance de seis triunfos y otras tantas derrotas. Sin embargo, analizar la clasificación del Grupo B de la LEB Oro es un tanto irreal con tanto encuentro pendiente de disputarse. De hecho, únicamente el Huesca ha podido celebrar todos los duelos hasta le fecha y es precisamente el Covirán el que menos encuentros ha disputado.

Y es que de no jugar, se va a pasar a un mes de febrero cargado de citas si el coronavirus no vuelve a hacer aparición. Seis duelos en 27 días que podrían ser siete de fechar el pendiente ante Real Canoe. Ahí es nada. Se pasará de estar parado a un frenesí que todos esperan que no afecte al rendimiento de un equipo que en diez jornadas ha perdido en tres ocasiones, una sólo en casa.

Reforzado

Uno de los mayores inconvenientes que se encuentre el cuerpo técnico puede ser la ansiedad por volver a sentir la adrenalina de la competición ante un rival que viene de ganar sus dos últimos choques. Vencieron a Palma y Murcia en un inicio de 2021 en el que ha podido contar con la novedad del venezolano Michael Carrera, que en su debut ante los baleares anotó 23 puntos y capturó 10 rebotes. El ‘vinotinto’ se ha adaptado a la perfección al cuadro catalán y también fue importante el pasado sábado en el triunfo del Força Lleida en tierras murcianas.

Físico

No obstante, es el dominicano Eddy Polanco el máximo anotador del Força Lleida y bien que lo sufrieron los rojinegros en el duelo de la primera vuelta, en el que anotó 23 puntos con cinco de seis en triples. Fue un duelo en el que abuso desde la línea de 6,75 del Covirán, con 9 de 33 lanzamientos anotados, le condenó a la derrota. Los catalanes pasan por ser uno de los equipos más físicos de la competición, con dos pívots que superan los 2,10 de altura como Michael Buchanan y Lucas Nguessan. Otros como Mirza Bulic son versátiles y como tengan el día o una buena racha, como ocurrió en Barris Nord, puede hacer mucho daño. Además, el poderío en el rebote ofensivo de Vinicius es otra de las armas de un equipo que quiere meterse entre los cinco primeros clasificados con el objetivo de pasar al Grupo de Clasificación en busca del ascenso a la Liga Endesa-ACB.

Pese a no contar con unos grandes porcentajes en el tiro tanto en lanzamientos de dos como de tres, los ilerdenses han vencido en una cancha complicada como la de Castellón, además de en Murcia. Cuando el balón se lance al cielo del Palacio de Deportes, le parecerá mentira a Pin y sus jugadores que buscarán reencontrar sensaciones y sumar su octava victoria del curso.