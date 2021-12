El Covirán Granada, a volver con una victoria

No hay mejor manera de regresar a la pista después de un parón que con un triunfo. El Covirán Granada quiere volver con una victoria que dé el impulso necesario para afrontar un mes de diciembre cargado de partidos clave en la pugna por el objetivo. Para ello tendrá que hacer frente al Melilla Sport Capital, conjunto férreo en casa y que viene de vencer a domicilio al UEMC Real Valladolid. El choque se disputará en el Pabellón de Deportes Ciudad de Melilla a partir de las 12:30 horas.

La escuadra rojinegra llegará sobradamente preparada al duelo, pues comenzó a prepararlo el pasado lunes después de un fin de semana de descanso en la que pudo recargar pilas. No pudieron estar, junto al resto de sus compañeros, ni Joan Pardina ni Christian Díaz, que siguen de baja con sendas lesiones.

El Coviran Granada busca la octava victoria de la temporada y la que podría ser la segunda seguida, dinámica en la que actualmente se encuentra su rival, el Melilla que viene tras doblegar al Valladolid y al Cáceres para escalar puestos en la tabla.

Equipo de nivel

El técnico de los melillenses, Arturo Álvarez, cuenta con todos sus jugadores disponibles a excepción de la duda hasta última hora del interior sengales Mouha Barro. Destaca la presencia de los dos bases y organizadores del juego, Adrián Chapela y Gaizka Maiza. El primero, una de las figuras sobresalientes del equipo, acumula más de 25 minutos de media sobre la pista y promedia 6,9 puntos, 3,4 rebores, 3,2 asistencias, 1,8 recuperaciones y 10,4 de valoración.

No bajan el nivel de calidad en la posición de escolta, donde cuenta con dos de los jugadores más importantes de la Liga LEB Oro. Entre Álex Llorca, ex de la ACB, y Nikola Rakocevic, acumulan 19,7 puntos, 6,7 rebotes, 3,3 asistencias y 21,3 de valoración.

Altura

Sí flojean, más en efectivos que en cuanto a juego, en lo que a aleros se refiere, donde el único de la plantilla es el canterano del FC Barcelona Nedim Dedovic. Suele ayudar en este puesto, sin ser natural en él, Álex Mazaira, también ala-pívot y que promedia 9,4 puntos y 8,9 de valoración.

Por dentro los nombres, en mayúsculas, son los de Thomas de Thaey y Amaury Gorgemans. El primero de los dos belgas anora 8,8 puntos, captura 5,4 rebotes y logra 11,3 de promedio por partido, mientras que el segundo se va a 8,9 puntos, 5,2 rebotes y 10, 2 de valoración.

Arturo Álvarez

El preparador asturiano del Melilla, Arturo Álvarez, comentó en la previa del encuentro que este partido no tendrá nada que ver con el que se vivió “en pretemporada”. “Ellos ahora cuentan con Ellisor, un jugador determinante”, añadió, antes de decir que Lluis Costa acude al choque en “modo MVP” y no puede olvidarse el “buen papel” que están haciendo “jugadores como Jacobo Díaz o Edu Gatell”.

Como claves del partido destacó no dejar jugar “desde el bloqueo directo” e intentar que los lanzamientos desde la línea de tres, donde el Covirán Granada es capaz de “romper partidos”, no les causen “muchos problemas”.