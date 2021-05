El Covirán Granada se la juega este sábado en el Palacio de Deportes. Los de Pablo Pin están obligados a ganar al Real Murcia si no quieren que su temporada concluya con una decepción. Porque la realidad es que sería una decepción que no logre pasar a la segunda ronda de los play off de ascenso a la ACB. Los rojinegros, que terminaron primeros en el Grupo de Clasificación, están teniendo más problemas de los previstos para eliminar a un equipo que hasta hace un par de semanas estaba peleando por no descender a LEB Plata. Pero los play off son así y tener un mal partido, como ocurrió en tierras murcianas el pasado miércoles, puede hacer que una eliminatoria cambie por completo.

Los nazaríes no estuvieron finos. No se venció ni un sólo cuarto y el último parcial fue un auténtico despropósito. En ningún momento impusieron el ritmo que más convenía y, pese a jugar más de lo habitual con Bamba Fall en la pintura, su pésimo porcentaje en lanzamientos de tres (6 de 29, 21%) les condenó ante los de Rafa Monclova. Pese a las quejas del técnico por los pocos tiros libres lanzados por su equipo, en una clara alusión a los colegiados, lo cierto es que hay jugadores que no están al nivel en esta serie. Uno de ellos es Alex Murphy, que no está asumiendo la responsabilidad en ataque que se le exige a un jugador tan importante en la rotación del equipo.

Última bala

Sin embargo, en esta fase de la temporada, cada partido es una historia distinta. Bien es cierto que no se esperaba que Murcia ofreciera el nivel que está dando. Juega sin presión, con poco que perder y mucho que ganar porque su objetivo ya lo logró quedando primero en el Grupo de Permanencia y eso le hace saltar a la cancha relajado. Todo lo contrario que el Covirán, que no puede fallar en casa ante su público en la que sería, en caso de caer eliminados, la gran sorpresa de los play off.

Edu Gatell sufre una lesión muscular y su participación en el duelo es muy dudosa

En el primer duelo Gavrilovic hizo mucho daño y en Murcia su caudal ofensivo fue bien frenado por la defensa rojinegra. Pero apareció Álex Hernández quien, junto a Clint Robinson en la zona, hicieron mucho daño. A buen seguro que ambos técnicos buscarán sorprender a su rival con novedades sobre todo defensivas en una cita que volverá a contar con público en las gradas, un aspecto que puede resultar decisivo.

En el Pabellón Príncipe de Asturias de Murcia se rompió la mejor racha de victorias de la temporada, cinco seguidas, por tanto el objetivo es retomar la senda del triunfo para pasar a semifinales donde ya espera el Leyma Coruña. Pase quien pase, los gallegos llegarán menos castigados físicamente que granadinos y murcianos pues jugaron el martes y hasta la próxima semana no volverán a competir.

Duda

Los de Pin no quieren que sea el último partido de la temporada. Un duelo que se podría perder, además de Joan Pardina, Edu Gatell. El pívot de Tarrasa no jugó en Murcia y tiene complicado hacerlo hoy. Sufre un problema muscular en el isquiotibial y todo hace indicar que no podrá dar descanso a los pívots titulares. Un obstáculo más para el cuerpo técnico, que tiene en el catalán a ese hombre que contagia con su intensidad al resto de sus compañeros cuando de ponerse el mono de trabajo se trata.

Los porcentajes

Será el momento de que jugadores como Iriarte e, incluso, Bressan den un paso adelante, como le gusta decir al técnico. El buen partido de Fall en la pintura, con todo lo que genera a su alrededor, debe servir de ejemplo de lo que hay que hacer para tener equilibrio en ataque. Aunque, sin duda, para ganar habrá que mejorar el porcentaje desde más allá de 6,75. Se logró en el primer encuentro (42%) y se venció. Ese debe ser el camino para un equipo cuyo estilo es jugar mucho en el perímetro y usar poco las penetraciones. Cuando se está acertado, todo es más fácil. Pero cuando se abusa sin tener el día y cada uno hace la guerra por su cuenta, el Covirán lo acusa y mucho. Toca la mejor versión o, de lo contrario, se pondrá fin a la temporada 2020-2021. Todo o nada en el Palacio de Deportes.