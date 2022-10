Pablo Pin, entrenador del Covirán Granada: "Mi equipo va a ser competitivo en la ACB"

Con la tranquilidad que da el paso de las horas, Pablo Pin analizó el choque del pasado sábado ante Manresa y reconoció que “cometimos demasiados fallos tontos y eso en esta liga se convierte en canasta”. En concreto, se centró en el punto de inflexión del choque cuando su equipo iba doce arriba en el marcador. “Teníamos esa ventaja y posesión de balón y tras dos pérdidas seguidas, la renta se redujo a seis”.

Para Pin “esas situaciones de ritmo de juego tenemos que ser capaces de controlarlas porque lógicamente va a haber pérdidas, se van a fallar tiros y habrá errores pero lo que hay que hacer es minimizarlos y, sobre todo, que no sean seguidos en el tiempo y consecutivos porque en ACB nadie te perdona”.

Aspectos positivos

No obstante, apuntó que “cuando un entrenador analiza los partidos, normalmente ve los errores pero a los jugadores se lo he dicho claramente pero en estos dos partidos hemos hecho muchísimas cosas bien”. De hecho, fue tajante al afirmar que “ante Manresa, durante muchos minutos, hicimos un baloncesto muy bueno, mejor que en Fuenlabrada y sin embargo allí ganamos. La derrota no pude empañar las cosas que hacemos bien ni la victoria las que se hacen mal”.

Pero el técnico granadino es optimista y considera que tiene un equipo que va a ser “competitivo porque tenemos gente que lo son y están identificados”. Aunque, eso sí, les pidió a sus jugadores que den “un paso más para seguir adaptándonos al nivel físico y de contacto de la liga”. Para el también director deportivo de la entidad rojinegra no perdieron “por dar por ganado el encuentro sino que mentalmente nos salimos del partido porque nuestros errores nos castigaron mucho”.

Los tiros libres

Toca olvidar el duelo ante el cuadro de Pedro Martínez y centrarse en el duelo ante el UCAM Murcia del próximo domingo a las 12:30 horas. Una semana que va a ser “larga para entrenar bien porque necesitamos crecer mucho como equipo. Veo a mis jugadores con muchas ganas de mejorar y estoy contento con ellos”, señaló. Una cita en la que el Covirán Granada deberá mejorar sus porcentajes desde la línea de tiros libres tras fallar diez. “No hay que hacer ningún drama pero los porcentajes mejorarán con el tiempo”, aunque no ocultó que “fallar diez tiros libres es demasiado. Es una cosa en los que habrá que prestar más atención”.

Por último, sobre Dejan Todorovic manifestó que “está mucho mejor y trabajando de manera individual. Cada vez hace más cosas en pista y para la semana que viene, si todo va bien, empezará a trabajar con el equipo”.