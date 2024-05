Una celebración mojada con cerveza y cuatro meses para planficar la nueva temporada

El aficionado al deporte en la provincia, y en especial al baloncesto, se llevó una enorme alegría con la permanencia del Covirán Granada una temporada más en la Liga Endesa. Los de Pablo Pin tenían que ganar al Gran Canaria para salvarse y lo lograron...aunque no sin sufrimiento. Llegaron a ir perdiendo de 16 puntos en la segunda parte pero un enorme parcial permitió voltear el resultado para conseguir seguir en ACB.

La fiesta se desbordó sobre el parqué del Palacio de Deportes, que contó con más de 8.000 espectadores que vibraron con los rojinegros. Y, posteriormente, en los vestuarios donde el técnico, que fue interrumpido y bañado en la sala de prensa, disfrutó con sus jugadores y resto de miembros del club. La gesta lo merecía. El objetivo ya está conseguido y la temporada finalizada. Ahora quedan más de cuatro meses para que vuelva la competición. Demasiado tiempo para planificar y modificar la plantilla.

Habrá cambios. Seguramente muchos. Unos porque se retiran como David Iriarte, otros porque no han contado en exceso como es el caso de Germán Martínez y unos cuantos más por no cumplir con las expectativas. En principio, de los principales espadas tan sólo tienen contrato el técnico Pablo Pin y Kwan Cheatham, pues ambos firmaron por dos años. Con el resto habrá que negociar siempre y cuando estén interesados en que sigan aunque, en el caso de Lluís Costa, no será fácil que continúe ligado a la disciplina rojinegra.

Pero hay que mejorar muchas cosas y no sólo a nivel deportivo. Pin tiene claro que para competir, y lo repite prácticamente en cada comparecencia ante los medios de comunicación, el aspecto físico es fundamental. La llegada de jugadores como Valtonen, Jacob Wiley y Malik Dime subieron el nivel pero se necesita más. Será complicado mantener el bloque nacional que lleva varios años jugando juntos pero alguno se quedará, aunque sólo sea por el cupo de jugadores nacionales que exige la competición.

El club, por su parte, necesita mejorar su estructura. Cada año que pasa en la élite hay que dar un paso adelante. A nivel presupuestario será muy complicado crecer porque Granada da lo que da pero no se puede jugar con fuego cada campaña porque, al final, uno se termina quemando. La autocrítica también será un aspecto a mejorar y no siempre echarle la culpa al entorno, los medios de comunicación o los árbitros de las derrotas. Por cierto, ante Gran Canaria los rojinegros lanzaron 16 tiros libres más que su rival y no se felicitaron por ello, aunque ante Breogán sí que se lamentaron, y mucho. Quizá no era el día para llorar. Bueno sí, de alegría.