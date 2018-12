El Covirán Granada recibe al Real Betis en el derbi de Oro

Partido con sabor a ACB en el Palacio de los Deportes algo más de siete años desde la última vez que botó el balón de la máxima categoría en su parqué. Ahora se trata de LEB Oro, pero el rival y el ambiente a derbi andaluz que se vivirá en el pabellón del Zaidín mañana tirará hacia atrás la memoria de muchos. Llega el Real Betis Energía Plus (antiguo CB Sevilla o Caja San Fernando de toda la vida), gran favorito por presupuesto y plantilla a regresar a la máxima categoría tras tres temporadas de agonía –dos nefastas en Liga Endesa y la de castigo que viven en la 18/19 en la segunda categoría–.

Además, bajo la camiseta del conjunto sevillano llegan algunas caras conocidas también del extinto CB Granada: Curro Segura, último técnico en ACB del conjunto nazarí y Mamadou Samb, un joven pívot que vivió la última temporada de dificultades en la actual Liga Endesa y que ahora llega más maduro, pero sin haber terminado de explotar como de él se esperaba. Para añadirle más morbo al choque, también enfrentará a una familia granadina, ya que sobre el parqué se verán las caras dos hermanos: Eloy y Pablo, quienes hoy deberán dejarse el alma por camisetas distintas.

En lo deportivo, ambas escuadras tienen objetivos bien distintos: sin presión mayor que la salvación para los locales y bajo la guillotina en caso de no lograr el regreso a la máxima categoría para los visitantes. Sin embargo, la clasificación no marca tanta diferencia. Mientras que los de Pablo Pin se muestran solventes en casa (sólo han perdido su choque frente a Oviedo) y ya tienen un pequeño colchón de tres victorias sobre el descenso; los de Curro Segura, pese a no haber iniciado bien la competición, ya están encaramados en el liderato con nueve victorias (tres más que los rojinegros).

Jugadores

Los locales basan todo su juego en una fuerte defensa, aunque perdida en las dos últimas salidas lejos del Palacio de los Deportes. La calidad e inteligencia interior de Guillem Rubio, aderezada con la mano de Carlinhos De Cobos y el ‘Guadiana’ Manu Rodríguez, quien unos días está y otros no, son las armas de un equipo que poco a poco le ha ido tomando el tono a la nueva categoría. En el conjunto sevillano destaca su bloque por encima de todo. Su máximo anotador hasta la fecha es el alero Thomas Bropleh, con 13 puntos de media. Sin embargo, su rotación es el punto más fuerte del equipo, al contar con jugadores del nivel de Dani Rodríguez y Lluis Costa en el puesto de base, Carl y Andrew como escoltas, así como distintas variantes en las zonas de aleros y pívots: Samb, Bropleh, Almazán, Babatunde, Aleksandar o Enechionyia.

Se espera la mejor entrada en un Palacio de los Deportes que no ha dejado sólo a su equipo hasta ahora. Pese a ser encuentro televisado, la hora y los días festivos del largo fin de semana actual harán que también se dejen ver algunos seguidores sevillanos.