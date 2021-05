El primer asalto cae para el Covirán Granada

Costó pero se ganó. El Covirán Granada ha llegado a la recta final de la temporada lanzado y ante el Real Murcia, en el primero de los encuentros del play off de ascenso a la ACB, logró un triunfo que no fue fácil (73-69). Pese a que el rival tuvo que pelear por no descender en la segunda fase hasta hace una semana, el sistema de competición le premió con la posibilidad de jugar por subir y a punto estuvo de dar la sorpresa en el Palacio de Deportes. La teórica diferencia entre ambos conjuntos no fue tanta y se sufrió para ganar un choque que se decantó para los rojinegros gracias a la mayor calidad de su plantilla.

El primer cuarto se inició con dos protagonistas, Thomas Bropleh por parte local y Strahinja Gavrilovic por bando visitante. Ambos asumieron la responsabilidad en ataque de sus equipos en un arranque de encuentro en el que de su inspiración ofensiva dependió la claridad en ataque de ambos contendientes. Bropleh, que cuando tiene el día es muy complicado frenarle, salió enchufado y lo notaron para bien los rojinegros.

Buen primer cuarto

Y es que salvo el 0-2 inicial, fue el cuadro de Pin el que mandó en el marcador en todo momento fruto de su fluidez en cancha delantera y su buen nivel defensivo. Ello le llevó a llegar a doblar a su rival en varios ocasiones (12-6 y 16-8), lo que provocó que Rafa Monclova se viera obligado a parar el choque para intentar frenar la sangría atrás. Un tiempo muerto a 3:40 que le cambió la cara al juego murciano, sobre todo porque emergió la figura de Gavrilovic, que quiso emular a Bropleh, y con diez puntos redujo las diferencias para llegar al término de los primeros diez minutos con igualdad en el electrónico (24-22). Los buenos porcentajes en los lanzamientos (66,7% en tiros de dos y de tres) no fueron suficientes para irse al break con una ventaja más holgada. Una oportunidad perdida que se pagó.

Bropleh fue el más destacado en el arranque y la dupla Fall-Díaz en el final

El acierto no era normal y se notó en el segundo parcial. Los murcianos quisieron percutir en la zona, sobre todo con muchas penetraciones gracias a la velocidad de sus hombres exteriores, un aspecto del juego poco empleado por los rojinegros. Los de Pin, por su parte, no estuvieron tan finos ante el aro y, fruto de malas decisiones, siete pérdidas y alguna que otra precipitación, el choque poco a poco fue bajando de nivel. Pese a que siguió mandando gracias, sobre todo, a los triples de Lluís Costa y Bortolussi, lo cierto es que la facilidad para anotar del primer periodo no fue la misma. El técnico nazarí solicitó tiempo muerto a 3:23 del descanso porque había aspectos mejorables en el juego de su equipo. La dinámica había cambiado. Y lo hizo tanto que un parcial 2-8 volteó el resultado y el Real Murcia se fue al descanso dos arriba (37-39). Los 24 puntos en la pintura de los visitantes hicieron mucho daño pero fueron los vaivenes en el juego, esos que tanto trata de evitar Pin en su jugadores, los que cambiaron el duelo.

La tónica no cambió tras el receso. Murphy no estaba nada acertado en ataque y sus compañeros tampoco. Algo más de tres minutos y medio tardaron en anotar la primera canasta de la segunda mitad, tiempo que fue aprovechado por los de Monclova para distanciarse hasta de seis puntos (38-44). Un parcial de 6-0 que culminó Fall con mate incluido que levantó al Palacio llevó de nuevo las tablas en el marcador, pero el acierto desde más allá de 6,75 de los visitantes (dos triples de Rubio y otro de Norris) les permitió seguir mandando. Las diferencias eran escasas pero sobre la pista había jugadores por debajo de su nivel habitual como Fall, Murphy o Christian Díaz. Los tiros libres y una canasta anotada por Edu Gatell permitió al Covirán afrontar el último parcial un punto arriba (53-52).

Punto de inflexión

Hasta los últimos diez minutos la diferencia entre el líder del Grupo de Clasificación y el de la Permanencia no existieron… hasta que apareció Díaz. Dos triples anotados por el base canario de manera consecutiva le dieron una ventaja a los de Pablo Pin de siete puntos en apenas un minuto que cambió el encuentro por completo. Monclova trató de parar el vendaval, pero el nivel defensivo local, con zona incluida, era otro. Con Germán, Iriarte y Gatell, el equipo creció desde la defensa. A ello se unió que el técnico nazarí buscara mayor control del balón en la recta final. Para ello, puso en pista a los dos bases tras un periodo en el que su equipo se atascó en cancha delantera.

Despedida

A los últimos cuatro minutos se llegó siete puntos arriba, que llegaron a ser nueve pero la reacción visitante provocó que el banquillo granadino tuviera que frenar el choque a 2:02 del final y con cinco de ventaja (65-60). Fue entonces cuando la dupla formada por Bamba Fall y Christian Díaz se asoció para lograr una victoria que garantiza acudir a Murcia el próximo miércoles con una tercera bala en la récamara. Con cánticos de “Volveremos a ser grandes” la afición, que volvió a disfrutar de su equipo en directo, despidió a sus jugadores que están un poco más cerca de ese sueño.