Pablo Pin: “Si no defendemos nos costará mucho ganarle al Río Breogán”

Pablo Pin espera “un gran ambiente” en el partido del Covirán Granada ante el Río Breogán pues considera que “el equipo y la gente se merecen vivir este partido”. Pero, eso sí, dejó claro que el encuentro “no se ganará en el primer tiro ni en el primer cuarto porque hay que construir la victoria en cuarenta minutos y ser conscientes de que se pueden pasar por males momentos”.

El técnico rojinegro ve a su equipo “con mucha motivación, energía y con ganas de hacer las cosas bien”, pero también “con tranquilidad y confianza”. Y lo argumentó en que “estamos jugando bien en las últimas semanas en nuestro campo”, además de que “hemos mejorado compartiendo el balón y jugando juntos”.

Lo que sí quiso es aportar tranquilidad porque, desde su punto de vista, “si ganamos no se habrá acabado la liga y si perdemos tampoco. Sacar esta victoria sería importantísima y lograr al average supondría dar un paso adelante hacia el objetivo grandísimo, pero ni la liga se termina después del partido ni hay nada hecho”. De hecho, afirmó que “el sentimiento de euforia colectivo tras ganar en Palencia lo he rebajado explicando que no hay nada hecho y que esto se juega hasta el final”.

Respecto a la buena imagen del último fichaje, Scott Bamforth, declaró que “nos hace mucho mejores. Tiene experiencia y sabe jugar los minutos finales, por lo que es un arma ofensiva importante. Ademas, si tenemos la mejor versión de Cristiano Felicio contra Palencia somos muchísimo mejores al tener una solvencia en el puesto de cinco con Dime y Wiley”.

Aunque advirtió que “tenemos que ser capaces de jugar con concentración, dureza, energía y tener confianza” y, principalmente, “no venirnos abajo si el partido se complica porque lo normal es que el partido sea complicado”. Y es que Pin reconoció que “hemos puesto el foco más en nosotros que en ellos”.

Sobre su rival, el máximo responsable técnico del Covirán indicó que “es un equipo muy duro y últimamente compite muy bien”. Por ello, le pidió a sus jugadores “ser un punto más agresivos y físicos a nivel ofensivo. Hay que poner buenos bloqueos porque no habrá finalización sin contacto”. De ahí que dijera que “necesitamos la mejor versión defensiva de todos a nivel individual porque si no defendemos nos costará mucho”.

La defensa y el rebote será dos factores claves en la cita. “Ellos son más defensivos y nosotros más ofensivos. Tú puedes ser un equipo muy ofensivo, pero estos partidos de final de temporada hay que trabajarlos en defensa y ser duros. Las cosas básicas hay que hacerlas bien, como el rebote o el balance. Si lo hacemos, al final el ataque va a salir porque tenemos mucho talento”, concluyó.