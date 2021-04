El Covirán Granada, con la mente puesta en los 'play offs'

Si el Covirán Granada tuviese la oportunidad de elegir cuándo enfrentarse al líder de la categoría, seguramente no elegiría ahora. El cuadro rojinegro encara el encuentro frente al Breogán, el mejor equipo de la LEB Oro, en un momento difícil en cuanto a moral. Los de Pablo Pin cayeron el pasado fin de semana frente al otro conjunto gallego, el Leyma Coruña, en un encuentro donde sólo rindieron durante el primer cuarto y en el que quizá pesaron demasiado esos más de mil kilómetros de trayecto en autobús.

Fase de Ascenso

El objetivo a conseguir sigue siendo el mismo de la pasada jornada y, probablemente, el de la siguiente si no se consigue en esta: la clasificación matemática para el play off. El próximo paso en el camino hacia la ACB, no obstante, pasa por el Palacio de los Deportes. El Club Baloncesto Leche Río Breogán, con catorce victorias y sólo tres derrotas, visita el coliseo granadino (19:00 horas) con la única intención de despegarse de sus más inmediatos perseguidores: el propio Covirán y el Leyma Coruña, que adelantó a los nazaríes en la jornada decimocuarta.

Bajas

Si no fuese suficiente con el potencial del rival, los rojinegros tendrán dificultades añadidas. El argentino Alejandro Bortolussi será duda hasta última hora, pues el ala-pívot no pudo ser de la partida en el choque de la semana pasada por unas molestias en el gemelo. Sus sensaciones en las horas previas al choque marcarán su disponibilidad. El que seguro que no estará será el alero Joan Pardina. Los peores presagios respecto a su lesión se hicieron realidad y el catalán, que se encontraba entre algodones, recayó de su lesión en la rodilla derecha, por lo que su presencia en las pistas esta temporada está más que descartada. No obstante, quiso destacar la importancia del duelo ante los lucenses dejando claro que es “un encuentro” al que “a todos” les “gustaría jugar” y que, “de ganar” les daría “la oportunidad de ser primeros”.

Enrachados

El Leche Río Breogán llega tras vencer los dos últimos partidos que ha disputado. Ganó en La Bombonera al CB Almansa por un claro 68-81 gracias a una gran segunda mitad donde remontó la desventaja con la que llegó al descanso y doblegó al TAU Castelló el pasado sábado de manera épica. Los gallegos levantaron una desventaja de trece puntos en el último cuarto gracias a un parcial de 24-9.

El jugador más destacado de los gallegos, y uno de los de mejor en forma de la categoría, fue Mateo Díaz. El argentino, que acaba de cumplir 19 años, terminó con 12 puntos, 7 rebotes y 18 puntos de valoración. Los que se encargan de manejar el juego del Breogán son Erik Quintela y Mo Soluade. Entre los dos aportan casi doce puntos por partido. Quintela, el escolta más habitual en el equipo de Diego Epifanio, promedia 8,8 puntos.

Dupla ganadora

Quizá la zona de mayor influencia en los gallegos sea el interior. Allí, cuentan con la presencia de una de las mejores parejas de la liga. Kevin Larsen es el referente ofensivo del equipo con unos números de infarto: 14,4 puntos por partido y 17,2 de valoración. Junto a él, Kacinas aporta 9 puntos y 11,9 de valoración. Sin embargo, el espigado jugador lituano no tiene asegurada su presencia en el quinteto inicial ante el Covirán.

El ala-pívot tuvo que abandonar la cancha en el partido frente al TAU Castelló por una contractura en la espalda que probablemente afecte a los planes de Epifanio.

Epifanio

El técnico de los gallegos dijo en declaraciones previas al duelo que “El Covirán Granada siempre compite” y les “va a exigir mucho”. “El trabajo de la semana ha ido encaminado a esa exigencia que nos va a proponer el conjunto de Pablo Pin”, añadió. Destacó, además, que los nazaríes disponen de “la mejor pareja de bases nacionales de la competición”. “Tanto Lluís Costa como Christian Díaz están jugando muy bien, con mucho ritmo, con confianza y marcan el ritmo ofensivo”, finalizó.