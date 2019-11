A lo largo de una temporada, hay partidos que suelen ser un punto de inflexión en la trayectoria de un equipo. Tras caer la pasada jornada por 20 puntos ante el modesto CB Almansa, al Covirán Granada no le queda otra que reaccionar ya si no quiere complicar su posición en la tabla clasificatoria de la LEB Oro. Pese a estar a tan sólo dos triunfos de los puestos que dan derecho a jugar el play off de ascenso a la Liga Endesa, a día de hoy se está a la misma distancia de luchar por la ACB que de evitar el descenso a la LEB Plata. Y esa es la realidad con la que los rojinegros deben afrontar esta tarde el choque ante el TAU Castellón (18:30 horas), un equipo con el mismo número de victorias y derrotas que los nazaríes y que de ganar en el Palacio de Deportes dejaría muy tocado al conjunto de Pin.

Irregular

Que el técnico haya tenido que declarar que prefiere que le llamen sucio para que sus jugadores rindan en defensa, es un claro ejemplo de que algo no está funcionando. Se vuelve a jugar en casa, donde la última vez se venció por casi 40 puntos de renta al Força Lleida, pero tras fracasar en tierras manchegas, la afición tiene la duda de qué versión verá esta tarde en la instalación del Zaidín. Una irregularidad que está haciendo que el cuerpo técnico se muestre preocupado porque no termina de dar con la tecla, a pesar del esfuerzo que la entidad ha hecho esta temporada en la configuración de la plantilla.

Se espera, por tanto, una cita en la que la ansiedad puede jugar una mala pasada. La concentración será clave cuando las lagunas, tan habituales en el juego de los rojinegros, aparezcan. La igualdad en la clasificación entre ambos contendientes, se muestra también en los números. Los granadinos defienden mejor, aunque el duelo de Almansa no fue el mejor ejemplo. Además, acuden con más confianza al rebote ofensivo. Pero es en ataque donde las fuerzas se igualan. El buen porcentaje en tiros de campo, sea de dos o de tres, hará que la defensa sea una vez más, un aspecto fundamental para intentar sumar la victoria. De hecho, los alicantinos son el quinto en la clasificación de puntos anotados, mientras que son sextos en valoración.

El conjunto de Toni Ten llega con las dudas de Brano Dukanovic y Juanjo García, dos de los jugadores que más destacan en el cuadro castellonense. Aunque es el pívot holandés Johan Van Zegeren el jugador con mejores estadísticas, ya que anota 11 puntos, captura 7’8 rebotes y suma 13’4 de valoración por choque. Por su parte, Pablo Pin tendrá a toda su plantilla disponible, lo que le garantizaría poder rotar como en él es habitual. Aunque viendo los minutos que están teniendo en las últimas jornadas algunos componentes del plantel granadino, cada vez son menos numerosas.

Duro calendario

Teniendo en cuenta las complicadas citas que tendrán que afrontar en la recta final del año con duelos ante los dos primeros clasificados (Valladolid y Palencia), sacar el duelo de hoy adelante debe servir para coger confianza, esa que tanto echa en falta Pin este curso.