El Covirán Granada quiere olvidar la derrota ante Cáceres con un triunfo ante Valladolid

Aunque aún le resta un partido para concluir la primera vuelta, que se disputará el 13 de febrero ante el CB Almansa, el Covirán Granada quiere olvidar la derrota inesperada ante Cáceres en el inicio de la segunda vuelta. Los de Pablo Pin vieron cómo los extremeños le remontaron 18 puntos en la segunda mitad y se llevaron la segunda victoria de la temporada del Palacio de Deportes. El duelo hizo mucho daño pues los rojinegros ya no dependen de sí mismos para jugar la Copa Princesa de Asturias. Podría llegar a trece victorias al término de la primera ronda pero, por ejemplo, Lleida al que le restarían cuatro encuentros, podría alcanzar las catorce victorias.

En cualquier caso, el objetivo es olvidar la derrota y centrarse en retomar, en el tercer encuentro consecutivo en casa, la senda del triunfo. A la instalación del Zaidín llega el Real Valladolid, un equipo con un balance de siete derrotas y ocho derrotas pero que tiene pendiente dos encuentros por disputar ante TAU Castelló y Almansa.

"La tontería del año"

La afición salió muy descontenta con la actuación arbitral el pasado domingo pero la realidad es que 18 puntos no los remontan los colegiados. Pablo Pin acusó a sus jugadores de “dejar de jugar, defender y estar concentrados porque no somos superiores a nadie. Hicimos la tontería del año”. Y precisamente es lo que quiere evitar que le vuelva a ocurrir a su equipo. Un choque del que debe aprender pero la competición no para y ante el conjunto vallisoletano espera sumar la decimotercera victoria del curso.

Para ello deberá evitar, para empezar, las pérdidas de balón. Un aspecto del juego que estaba relativamente controlado esta campaña pero que en las últimas jornadas ha ido en aumento. Ante los pucelanos, que cuentan con una plantilla muy física, el rebote será fundamental. El Covirán es el equipo que más rebotes captura pero no siempre aprovecha esa superioridad.

El buen nivel mostrado por Niang en los últimos encuentros debe ser el pilar sobre el que se asiente el juego de un equipo que afrontará tres encuentros en apenas nueve días. Tras la vista del cuadro entrenado por Roberto González, el miércoles visitará Palma de Mallorca y el domingo Coruña y una nueva salida a Almansa correspondiente a la jornada aplazada, por lo que serán tres duelos seguidos a domicilio. Por tanto, sacar la cita adelante ante los castellano-leoneses se antoja fundamental. Sobre todo porque ya no volverá a jugar en casa hasta marzo.

El rival

Valladolid cuenta con un bloque que conoce la LEB Oro. Jugadores como Sergio de la Fuente, que siempre rinde ante los granadinos, o Jordy Kuiper son la base de un equipo que cuenta en el puesto de base con Alec Wintering que es su máximo anotador, seguido de Kavion Pippen. Ambos junto a De la Fuente superan los diez puntos por encuentro. Pero, además, el técnico pucelano cuenta con jugadores peligrosos como Jaan Puidet o Davis Geks en el exterior. Viene de ganar a Palma y ha sido capaz, por ejemplo, de vencer en Coruña.

Sin Pantzar

Valladolid, que inicia en Granada un periplo de cinco duelos en quince días, no podrá contar con Melwin Pantzar debido a que ha dado positivo en Covid-19 y tiene que pasar la cuarentena correspondiente. Además, Wintering arrastra molestias y Pippen tiene problemas en un hombro. Roberto González ha elogiado al Covirán del que dice que “cuentan con los dos mejores bases de la competición como Lluís Costa y Christian Díaz, está jugando muy bien y tiene aspiraciones claras para ascender”. Incidió en que los de Pin cuentan con “jugadores determinantes en el puesto de alero como Pere Tomàs y Thomas Bropleh, por lo que concluyó que “no podemos jugar a meter más que el rival porque no tenemos esa facilidad”. De ahí que su intención en el Palacio de Deportes sea “darlo todo atrás, estar concentrados, cerrar el aro y estar clarividentes adelante, con paciencia, compartiendo el balón y aprovechando sus puntos débiles”.