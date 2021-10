Estreno complicado del Covirán en Pucela

Con 631 kilómetros por delante en autobús pero la ilusión de comenzar una temporada en la que el objetivo deber ser pelear por ascender a la Liga ACB, el Covirán Granada arranca este viernes la décima temporada de su historia. Los pupilos de Pablo Pin se desplazan hasta Valladolid para volver a competir 110 después de que Breogán le quitara, con todo merecimiento, el ascenso a la máxima categoría del baloncesto nacional.

Un inicio de curso en el que se medirá a Valladolid, un conjunto entrenador por Roberto González que, al igual que el cuadro rojinegro, ha ido creciendo cada año bajo la presidencia del ex base internacional Mike Hansen, que ya ha dejado el cargo. No será fácil para los rojinegros el arranque de la campaña pues en diez días jugarán tres encuentros, dos de ellos en el Palacio de Deportes (el martes 12 ante Palma y el domingo 17 frente a Coruña).

Con Ellisor

La continuidad del bloque del año pasado ha permitido al cuerpo técnico nazarí tener mucho avanzado a nivel táctico, pues son siete los jugadores que continúan aunque uno de ellos, Joan Pardina, no está aún disponible al estar en pleno proceso de recuperación de su grave lesión de rodilla. El que sí estará es James Ellisor, el alero norteamericano que lleva poco más de una semana en Granada debido a los problemas con el visado en su país. Ya está en la dinámica del grupo aunque le falta mucho para estar al 100% tanto física como tácticamente. No obstante, Pin ya avanzado que jugará porque debe ser una pieza muy importante a lo largo de la temporada y cuando antes esté adaptado, mucho mejor.

Ellisor jugará pero dependerá de cómo vaya el choque en tierras vallisoletanas

Las otras tres novedades, Pere Tomàs, Jacobo Díaz y Mamadou Niang, cada vez tienen más peso en el equipo y se espera que puedan rendir desde el primer día. Las características de Valladolid probablemente conviertan el duelo en una pelea muy física, por lo que el técnico deberá estar muy pendiente del reparto de minutos para mantener el nivel ante un conjunto que ha realizado nueve incorporaciones. Se ha optado que los canteranos Antonio Moreno, Ricardo Revelles y Sergio Corpas no viajen y jueguen con el equipo de Primera Nacional que disputa sus partidos en Vegas del Genil, por lo que la rotación quedará reducida a diez jugadores entre ellos Ellisor, un recién llegado con los sistemas cogidos con alfileres.

Enfrente, el Covirán se las verá con un rival que ha renovado su plantilla profundamente. Roberto González, un hombre de la casa, ha tomado el relevo en el banquillo de Hugo López. Tan sólo se ha quedado con tres piezas del curso pasado: Jaan Puidet, el joven Juan García-Abril y el veterano capitán Sergio de la Fuente, un seguro de vida que siempre está dispuesto a aportar.

Plantilla renovada

Su fichaje estrella es Alec Wintering, con experiencia en la LEB Oro, en concreto en Melilla. En el exterior destaca Davis Geks, escolta letón que regresa a la liga tras varios años en Oviedo. Sigue un año más Melwin Pantzar, un base sueco de 21 años formado en la cantera del Real Madrid que llegó el curso anterior desde Manresa de la ACB y que busca en tierras vallisoletanas demostrar el talento que tiene, sobre todo a campo abierto.

Poderío interior

Sin embargo, es su poderío interior lo que hace peligroso al cuadro pucelano. Al margen de De la Fuente, que no llega a los dos metros pero que sabe usar su cuerpo a la perfección en la zona, tiene hasta cinco jugadores por encima de los dos metros. En especial destaca Kavion Pippen, un 2,09 que a buen seguro que mantendrá un interesante duelo con Mamadou Niang. Sylvester Berg, al que le gusta salir de la pintura para lanzar, Jordy Kuiper, que también regresa a Oro, y el ex de Palma Justin Raffington, completan una zona que cuenta con la ayuda del joven Fernando Revilla. Un plantel de jugadores compensado que tiene como objetivo pelear por entrar en play off, de los que se quedó fuera la pasada campaña pese a quedar cuarto en la primera fase pero en la segunda se hundió y no pudo pelear por el ascenso.

Regresa la competición de manera oficial en uno de los cursos más ilusionantes para el baloncesto granadino tras quedarse a las puertas de la ACB hace poco más de tres meses. El camino arranca en Valladolid.